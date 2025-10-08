पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा के CM गंडापुर ने दिया इस्तीफा, इमरान खान के आदेश पर छोड़ा पद

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री गंडापुर के आधिकारिक फेसबुक पेज पर जारी बयान में कहा गया है कि यह पद इमरान खान साहब की अमानत था, और उनके आदेश पर मैं इसे लौटा रहा हूं तथा अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूं।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने बुधवार को ऐलान किया कि वे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान के निर्देशानुसार अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। गंडापुर के आधिकारिक फेसबुक पेज पर जारी बयान में कहा गया है कि यह पद इमरान खान साहब की अमानत था, और उनके आदेश पर मैं इसे लौटा रहा हूं तथा अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूं। पीटीआई के सूचना सचिव शेख वकास अकरम ने भी सोशल मीडिया एक्स पर यही संदेश साझा किया और इसे गंडापुर का बताया।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पीटीआई ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफा दे दिया है। गंडापुर के पद संभालने से ठीक पहले पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा ने पुष्टि की कि इमरान खान के निर्देश पर एमपीए सोहेल अफरीदी को नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। रावलपिंडी में एक पत्रकार के सवाल पर अफरीदी की नियुक्ति के बारे में राजा ने कहा कि यह बिल्कुल सही है। फिर एक मीडिया ब्रीफिंग में राजा ने बताया कि यह फैसला खुद इमरान खान ने लिया था। उन्होंने इसके पीछे की वजहों का विस्तार से जिक्र किया और मुझे इसे मीडिया के सामने रखने का हिदायत दी।