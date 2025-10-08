Pakistan Khyber Pakhtunkhwa CM Ali Amin Gandapur resigned on instructions of Imran Khan पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा के CM गंडापुर ने दिया इस्तीफा, इमरान खान के आदेश पर छोड़ा पद, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan Khyber Pakhtunkhwa CM Ali Amin Gandapur resigned on instructions of Imran Khan

पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा के CM गंडापुर ने दिया इस्तीफा, इमरान खान के आदेश पर छोड़ा पद

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री गंडापुर के आधिकारिक फेसबुक पेज पर जारी बयान में कहा गया है कि यह पद इमरान खान साहब की अमानत था, और उनके आदेश पर मैं इसे लौटा रहा हूं तथा अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबादWed, 8 Oct 2025 08:57 PM
पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा के CM गंडापुर ने दिया इस्तीफा, इमरान खान के आदेश पर छोड़ा पद

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने बुधवार को ऐलान किया कि वे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान के निर्देशानुसार अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। गंडापुर के आधिकारिक फेसबुक पेज पर जारी बयान में कहा गया है कि यह पद इमरान खान साहब की अमानत था, और उनके आदेश पर मैं इसे लौटा रहा हूं तथा अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूं। पीटीआई के सूचना सचिव शेख वकास अकरम ने भी सोशल मीडिया एक्स पर यही संदेश साझा किया और इसे गंडापुर का बताया।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पीटीआई ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफा दे दिया है। गंडापुर के पद संभालने से ठीक पहले पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा ने पुष्टि की कि इमरान खान के निर्देश पर एमपीए सोहेल अफरीदी को नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। रावलपिंडी में एक पत्रकार के सवाल पर अफरीदी की नियुक्ति के बारे में राजा ने कहा कि यह बिल्कुल सही है। फिर एक मीडिया ब्रीफिंग में राजा ने बताया कि यह फैसला खुद इमरान खान ने लिया था। उन्होंने इसके पीछे की वजहों का विस्तार से जिक्र किया और मुझे इसे मीडिया के सामने रखने का हिदायत दी।

डॉन के अनुसार, राजा ने इमरान खान के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रांत में आतंकवाद की हालत सबसे ज्यादा खराब है और इस साल अब तक रिकॉर्ड संख्या में घटनाएं दर्ज हुई हैं। राजा ने आगे कहा कि इमरान खान बहुत दुखी हैं। उनके मुताबिक, अब बदलाव (मुख्यमंत्री पद पर) के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। इमरान के हवाले से राजा ने बताया कि पिछले दो साल से ज्यादा समय से वे कहते आ रहे हैं कि संघीय सरकार की नीतियां 'बहुत गलत' हैं और खैबर पख्तूनख्वा सरकार को इससे दूरी बना लेनी चाहिए।

Pakistan International News

