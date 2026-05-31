मांस के टुकड़े, गंदगी और भीषण बदबू; बकरीद के बाद पाकिस्तान में क्या-क्या झेल रहे हैं लोग
बकरीद के बाद पाकिस्तान में बदहाली का माहौल है। आलम यह है कि सड़कों पर जगह-जगह गंदगी फैली हुई है। बकरीद पर हुई कुर्बानी के बाद भी जहां-तहां मलबा फैला हुआ है। कुर्बानी के बाद बचे मांस के टुकड़े जहां-तहां बिखरे हुए हैं।
बकरीद के बाद पाकिस्तान में बदहाली का माहौल है। आलम यह है कि सड़कों पर जगह-जगह गंदगी फैली हुई है। बकरीद पर हुई कुर्बानी के बाद भी जहां-तहां मलबा फैला हुआ है। कुर्बानी के बाद बचे मांस के टुकड़े जहां-तहां बिखरे हुए हैं। भीषण गर्मी के चलते अब इसमें सड़न पैदा हो चुकी है और भयानक बदबू उठ रही है। इस वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गौरतलब है कुर्बानी का त्योहार बकरीद, तीन दिन तक मनाया गया है। इसके पीछे आम लोगों की लापरवाही के साथ-साथ कराची के नगर निगम का खराब प्रदर्शन भी जिम्मेदार माना जा रहा है।
कितने टन मांस के टुकड़े
सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बकरीद के बाद कुल 1,42,816 टन से अधिक पशु अवशेष डंप किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें विभाजन में 64,122 टन तो केवल पशुओं के अंग थे। बता दें कि यह केवल पाकिस्तान के एक शहर कराची का हाल है। वह भी केवल आधिकारिक आंकड़ों में।
हाल हुआ बेहाल
पहले से ही सफाई की समस्या से जूझ रहे कराची में, बकरीद के बाद हाल बेहाल है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने तीन दिनों के त्योहार के बाद सफाई अभियान चलाया जरूरत है। लेकिन अभी भी बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं, जहां पर हालात बदतर हैं। पाकिस्तान के अखबार डान की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के कई मोहल्लों में बकरीद खत्म होने के बाद भी कचरा फैला हुआ है। इसके चलते यहां पर तेज बदबू फैल रही है और हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। तेज गर्मी और ह्यूमिडिटी ने हालात को और बदतर बना दिया है। इसके चलते सड़क पर फैले मांस के टुकड़े सड़ने लगे हैं और बदबू फैल रही है। इसके चलते स्थानीय निवासियों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। यह दिखाना है कि पाकिस्तान के शहरों में साफ-सफाई की स्थिति कितनी खराब है।
लोगों में काफी गुस्सा
कुर्बानी के बाद साफ-सफाई में प्रशासन की नाकामी के चलते लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। इसको लेकर सियासी बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। जमात-ए-इस्लामी (जीआई) प्रमुख हाफिज नजीम उर रहमान ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नेतृत्व वाली प्रांतीय प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार और अक्षमता का आरोप लगाते हुए सफाई में लापरवाही बरते जाने की बात कही है। उन्होंने कहाकि सफाई के लिए यहां के लोगों को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। जबकि नगरपालिका प्रशासन के पास 43 अरब पाकिस्तानी रुपए का विशाल बजट था। उन्होंने यह भी कहाकि जिस पैमाने पर सफाई अभियान चलाए जाने चाहिए थे, उस तरह से कुछ हुआ नहीं है।
मेयर ने क्या कहा
जमीनी हकीकत से अलग, कराची के मेयर बैरिस्टर मुर्जजा वहाब ने साफ-सफाई को लेकर संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहाकि साफ-सफाई की निगरानी के लिए मैंने शहर के अलग-अलग हिस्सों का दौरा किया है। साथ ही नगरपालिका टीमों से कहाकि वे इसी तरह से सफाई अभियान जारी रखें। शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया है कि नगरपालिका अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है। कड़ी आलोचना के बीच बचाव करते हुए, मेयर ने कि मैं नगरपालिका की टीमों के साथ सड़कों पर तब तक रहा जब तक मांस के अवशेष उठाने का काम पूरी तरह खत्म नहीं हो गया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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