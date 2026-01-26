Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan jails human rights activist Imaan Mazari and husband for 10 years
पाक की फिर होगी थू-थू, मशहूर एक्टिविस्ट को 10 साल के लिए जेल भेजा; कौन हैं ईमान मजारी?

पाक की फिर होगी थू-थू, मशहूर एक्टिविस्ट को 10 साल के लिए जेल भेजा; कौन हैं ईमान मजारी?

संक्षेप:

इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद वाजिद अली शाह गिलानी ने एक बयान में आरोप लगाया है कि पुलिस ने ईमान और उनके पति को गिरफ्तार करने से पहले इस जोड़े के साथ बेहद बदसलूकी की।

Jan 26, 2026 10:42 am ISTJagriti Kumari एएफपी
पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया है जिससे दुनिया में उसकी थू-थू होनी तय है। दरअसल पाकिस्तान की एक कोर्ट ने हाल ही में जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर दस साल जेल की सजा सुना दी है। 32 साल की वकील और पाकिस्तान की सेना की मुखर आलोचक ईमान मजारी और उनके पति पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के समय दंपत्ति के साथ बदसलूकी भी की गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा कि ईमान ने अपने एक्स अकाउंट पर बेहद आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया था। कोर्ट के एक बयान में कहा गया है कि मजारी और उनके पति हादी अली चट्ट्ठा को 10 साल जेल में सजा काटनी होगी। कोर्ट के दस्तावेज में कहा गया है कि उन्हें तीन आरोपों में जेल की सजा सुनाई गई है, जिसमें ‘साइबर आतंकवाद’ और ‘जानबूझकर झूठी और फर्जी जानकारी फैलाने’ जैसे आरोप शामिल हैं।

गिरफ्तार के दौरान बदतमीजी

वहीं सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद पाकिस्तानी पुलिस ने इस जोड़े को चोरों की तरह गिरफ्तार किया और उनके साथ बदतमीजी भी की। जानकारी के मुताबिक जब वे राजधानी में कोर्ट की सुनवाई के लिए जा रहे थे थे पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस वैन ने बार एसोसिएशन की गाड़ी को गाड़ी का पीछा किया जिसमें मजारी कोर्ट जा रही थीं। अंडरपास आने पर पुलिस ने जबरन उनकी गाड़ी रुकवा दी और नकाबपोश सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

शुक्रवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद वाजिद अली शाह गिलानी ने एक बयान में आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से पहले इस जोड़े के साथ बदसलूकी की। वहीं सीनेट में विपक्ष के नेता अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि यह फैसला एक खतरनाक संदेश देता है कि शांतिपूर्ण वकालत और सत्ता की आलोचना को कुचलने की कोशिश की जाती है।

कौन हैं ईमान मजारी?

ईमान मजारी पाकिस्तान की पूर्व मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी की बेटी हैं। वहीं उनके दिवंगत पिता देश के जाने माने डॉक्टर थे। ईमान को सालों से देश के कुछ सबसे संवेदनशील मामलों में लोगों के लिए आवाज उठाती रही हैं। इनमें बलूचों के गायब होने के मामले भी शामिल हैं। उन्होंने कई मामलों में ईशनिंदा के आरोपियों का भी प्रतिनिधित्व किया है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Pakistan Pakistan News

