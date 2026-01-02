भारत के बंद किया एयरस्पेस तो पाक ने खेला बांग्लादेशी कार्ड! ढाका-कराची उड़ान को मंजूरी
पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और बिमान ने कार्गो समझौता किया था, जो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने का हिस्सा था। फरवरी 2025 में दशकों बाद पहला कार्गो जहाज पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचा था।
पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (पीसीएए) ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय एयरलाइन ‘बिमान एयरवेज’ को ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानें संचालित करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति शुरुआती तौर पर ट्रायल आधार पर तीन महीने के लिए दी गई है, जो 26 या 30 मार्च 2026 तक वैध रहेगी। इसकी अवधि को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। यहां दिलचस्प बात ये है कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की एयरलाइन्स के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया था। यानी पाकिस्तान के विमान भारत के एयरस्पेस से होकर नहीं गुजर सकते। बांग्लादेश के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने बांग्लादेशी एयरलाइन को ढाका से कराची के लिए उड़ान की मंजूरी दे दी है।
पीसीएए के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह अनुमति पाकिस्ता की केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद दी गई है। एयरलाइन को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में निर्धारित रूट्स पर सख्ती से उड़ान भरनी होगी और ढाका से प्रस्थान करने से पहले कराची एयरपोर्ट प्राधिकरण को पूरी फ्लाइट डिटेल्स साझा करनी होंगी। उड़ान शेड्यूल और अन्य ऑपरेशनल विवरण अगले सप्ताह तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। बिमान एयरवेज की उड़ानें पाकिस्तान सिविल एविएशन नियमों के तहत संचालित होंगी।
गौरतलब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों में सुधार अगस्त 2024 में पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद तेजी से हुआ है। हसीना को भारत ने शरण मिली हुई है, जिससे ढाका-नई दिल्ली संबंधों में तनाव आया है। इस बीच, इस्लामाबाद ने ढाका के साथ संबंध मजबूत करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।
पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) और बिमान ने कार्गो समझौता किया था, जो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने का हिस्सा था। फरवरी 2025 में दशकों बाद पहला कार्गो जहाज पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचा था। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश के पाकिस्तान में उच्चायुक्त इकबाल हुसैन खान ने घोषणा की थी कि बिमान सप्ताह में तीन उड़ानें कराची के लिए संचालित करेगी।
भारत द्वारा पाकिस्तानी एयरलाइंस पर हवाई क्षेत्र प्रतिबंध के कारण पाकिस्तानी विमानन कंपनियां ढाका के लिए उड़ानें शुरू नहीं कर पा रही हैं, लेकिन बिमान को भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति है। इससे बांग्लादेशी एयरलाइन को फायदा मिलेगा।
