Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan issues permission to Bangladeshi Biman Airways for Dhaka Karachi flight amid Indian airspace ban
भारत के बंद किया एयरस्पेस तो पाक ने खेला बांग्लादेशी कार्ड! ढाका-कराची उड़ान को मंजूरी

भारत के बंद किया एयरस्पेस तो पाक ने खेला बांग्लादेशी कार्ड! ढाका-कराची उड़ान को मंजूरी

संक्षेप:

पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और बिमान ने कार्गो समझौता किया था, जो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने का हिस्सा था। फरवरी 2025 में दशकों बाद पहला कार्गो जहाज पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचा था।

Jan 02, 2026 02:51 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (पीसीएए) ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय एयरलाइन ‘बिमान एयरवेज’ को ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानें संचालित करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति शुरुआती तौर पर ट्रायल आधार पर तीन महीने के लिए दी गई है, जो 26 या 30 मार्च 2026 तक वैध रहेगी। इसकी अवधि को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। यहां दिलचस्प बात ये है कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की एयरलाइन्स के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया था। यानी पाकिस्तान के विमान भारत के एयरस्पेस से होकर नहीं गुजर सकते। बांग्लादेश के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने बांग्लादेशी एयरलाइन को ढाका से कराची के लिए उड़ान की मंजूरी दे दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीसीएए के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह अनुमति पाकिस्ता की केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद दी गई है। एयरलाइन को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में निर्धारित रूट्स पर सख्ती से उड़ान भरनी होगी और ढाका से प्रस्थान करने से पहले कराची एयरपोर्ट प्राधिकरण को पूरी फ्लाइट डिटेल्स साझा करनी होंगी। उड़ान शेड्यूल और अन्य ऑपरेशनल विवरण अगले सप्ताह तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। बिमान एयरवेज की उड़ानें पाकिस्तान सिविल एविएशन नियमों के तहत संचालित होंगी।

गौरतलब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों में सुधार अगस्त 2024 में पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद तेजी से हुआ है। हसीना को भारत ने शरण मिली हुई है, जिससे ढाका-नई दिल्ली संबंधों में तनाव आया है। इस बीच, इस्लामाबाद ने ढाका के साथ संबंध मजबूत करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) और बिमान ने कार्गो समझौता किया था, जो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने का हिस्सा था। फरवरी 2025 में दशकों बाद पहला कार्गो जहाज पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचा था। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश के पाकिस्तान में उच्चायुक्त इकबाल हुसैन खान ने घोषणा की थी कि बिमान सप्ताह में तीन उड़ानें कराची के लिए संचालित करेगी।

भारत द्वारा पाकिस्तानी एयरलाइंस पर हवाई क्षेत्र प्रतिबंध के कारण पाकिस्तानी विमानन कंपनियां ढाका के लिए उड़ानें शुरू नहीं कर पा रही हैं, लेकिन बिमान को भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति है। इससे बांग्लादेशी एयरलाइन को फायदा मिलेगा।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Pakistan Bangladesh India Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।