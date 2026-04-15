हमास आतंकियों को पनाह... ट्रेनिंग दे रहा पाकिस्तान, युद्ध के माहौल में चौंकाने वाला खुलासा
सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कल या उससे एक दिन पहले मैं पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में था। वहां दो फिलिस्तीनी कैडेट मौजूद थे। हम किसी भी पाकिस्तानी सैन्य संस्थान में जाएं, वहां हमें ऐसे फिलिस्तीनी अधिकारी मिलते हैं जिन्हें यहां ट्रेनिंग दी जा रही है।
पाकिस्तान ने एक बड़ा खुलासा करते हुए स्वीकार किया है कि वह हमास के लड़ाकों को अपनी विभिन्न सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यह खुलासा पाकिस्तानी सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने किया है, जिसके बाद इजरायल और भारत दोनों देशों में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्याप्त हो गई है। बता दें कि यह खुलासा ऐसे समय हुआ है जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, और इजरायल ने हर हाल में हमास को खत्म करने की कसम खाई है।
मुशाहिद हुसैन ने क्या कहा?
सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कल या उससे एक दिन पहले मैं पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में था। वहां दो फिलिस्तीनी कैडेट मौजूद थे। हम किसी भी पाकिस्तानी सैन्य संस्थान में जाएं, वहां हमें ऐसे फिलिस्तीनी अधिकारी मिलते हैं जिन्हें यहां ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि हाल ही में पाकिस्तान ने हमास के कुछ लड़ाकों को भी स्वीकार किया है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान सीनेटर ने यह भी कहा कि गाजा से आए शरणार्थियों, खासकर अनाथ बच्चों को पाकिस्तानी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी गई है।
बता दें कि मुशाहिद हुसैन पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है। रक्षा और विदेश मामलों की संसदीय समितियों से जुड़े रहे हैं, इसलिए उनका यह बयान काफी महत्वपूर्ण और बड़ा माना जा रहा है। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना या विदेश मंत्रालय की ओर से अब तक कोई आधिकारिक खंडन नहीं आया है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। हालांकि अभी तक पाकिस्तानी अधिकारियों की चुप्पी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि मामला बहुत ही गंभीर है।
अब इजरायल पर है नजर
दूसरी ओर मुशाहिद के बयान के बाद पाकिस्तान के हमास के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंध अब खुलकर सामने आ गए हैं। हालांकि पाकिस्तान औपचारिक रूप से हमास को राजनयिक मान्यता नहीं देता, लेकिन यह पहला मौका है जब पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला स्वीकार किया कि उसके यहां हमास के लड़ाकों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में अब ये देखना है कि इस पर इजरायल कैसे रियेक्ट करता है। दूसरी ओर डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देना न केवल इजरायल के लिए बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी नई चुनौतियां पैदा कर सकता है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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