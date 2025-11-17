इस इस्लामिक देश से रक्षा संबंध मजबूत करना चाह रहा पाकिस्तान, मुनीर बोले- अल्लाह की सेना…

संक्षेप: पाकिस्तान आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के सैनिक अल्लाह के सैनिक हैं और वह अल्लाह का नाम लेकर मारते हैं। इस दौरान उन्होंने जॉर्डन के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने पर भी प्रतिबद्धता जताई।

पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अन्य देशों के साथ अपने सैन्य संबंध मजबूत करने की जुगत में लगे हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने रविवार को जॉर्डन के साथ पाकिस्तान के रक्षा संबंधों को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। मुनीर ने यह बात जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात के दौरान यह बात कही, जो कि राजकुमारी राजकुमारी सलमा बिन्त अब्दुल्ला द्वितीय और जॉर्डन के प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ‘ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस’ (जीआईडीएस) के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं।

पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जॉर्डन के किंग के बीच मुलाकात की जानकारी दी। बयान के मुताबिक फील्ड मार्शल ने जॉर्डन के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और पाकिस्तान और हाशमी साम्राज्य के बीच में मजबूत रक्षा साझेदारी पर जोर दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में जॉर्डन किंग के लिए भोज का आयोजन भी किया गया।

पाकिस्तानी सेना के कहा, " फील्ड मार्शल ने जॉर्डन के साथ सैन्य सहयोग को और बढ़ाने तथा एक स्थिर और शांतिपूर्ण क्षेत्र के लिए पारस्परिक दृष्टिकोण को संयुक्त रूप से साकार करने की पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराई।’’

पाकिस्तान के दैनिक अखबार ‘उर्दू दैनिक जंग’ से बात करते हुए मुनीर ने कुरान की आयतें पढ़ते हुए अपनी कट्टर इस्लामिक सोच को एक बार फिर से जाहिर किया। फील्ड मार्शल ने कहा, "पाकिस्तान की सेना “अल्लाह की सेना है, और (उसके) सैनिक अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं।’’