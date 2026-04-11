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ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मार खाने के बाद चीन के दर पर पाकिस्तान, मांग रहा शानक्सी KJ-500 विमान

Apr 11, 2026 07:04 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जो जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जवाब था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया।

ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मार खाने के बाद चीन के दर पर पाकिस्तान, मांग रहा शानक्सी KJ-500 विमान

पाकिस्तान चीन से शानक्सी केजे-500 AWACS विमान हासिल करने की तैयारी में है। यह एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम पाकिस्तान की हवाई निगरानी क्षमता को मजबूत करने के लिए अहम है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों के बीच इस सौदे की औपचारिक बातचीत जून 2025 में शुरू हुई थी। यह डील सिर्फ एक विमान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स और HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं। चीन पाकिस्तान को यह डिफेंस पैकेज दे रहा है, जिससे पाकिस्तानी वायुसेना की नेटवर्क्ड कॉम्बैट क्षमता बढ़ेगी।

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मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जो जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जवाब था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और कई एयरफील्ड्स व इंस्टॉलेशन्स को निशाना बनाया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह ने बताया कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। इसमें 6 विमान तबाह हुए, जिनमें पांच फाइटर जेट्स और एक AWACS शामिल था। इसके अलावा एक सी-130 विमान, कई राडार, कमांड सेंटर, रनवे और हैंगर भी क्षतिग्रस्त हुए।

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ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान

पाकिस्तान के पास पहले साब एरीआई-2000 AWACS विमान थे, जो उसकी हवाई निगरानी का मुख्य आधार थे। ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम एक एडब्ल्यूएसीएस को भारतीय हमले में गिराया गया, जबकि दूसरे पर भोलारी एयर बेस पर मिसाइल हमला हुआ। यह नुकसान पाकिस्तान के लिए रणनीतिक झटका था, क्योंकि एडब्ल्यूएसीएस विमान दुश्मन विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों का पता लगाने व हमलावरों को निर्देशित करने में फोर्स मल्टीप्लायर की भूमिका निभाते हैं।

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पाकिस्तान ने इन नुकसानों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन रिपोर्ट्स से साफ है कि उसकी हवाई कमांड और कंट्रोल सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुई। ऑपरेशन के करीब एक साल बाद भी पाकिस्तान इन क्षतियों से उबरने की कोशिश कर रहा है। चीन से KJ-500 AWACS हासिल करने से पाकिस्तान अपनी हवाई सुरक्षा को फिर से मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। यह विमान लंबी दूरी तक विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों का पता लगा सकता है। हालांकि, भारत की मजबूत हवाई क्षमता के सामने यह सौदा पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण भी है।

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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