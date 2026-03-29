अमेरिका-ईरान युद्ध में 'बिचौलिया' बनने पर गदगद पाकिस्तान, बोला- चीन भी है साथ
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा है कि चीन, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी करने के पाकिस्तान के प्रयास का पूरा समर्थन करता है। विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हाल ही में हुई टेलीफोन पर बातचीत का हवाला देते हुए यह जानकारी दी।
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा है कि चीन, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी करने के पाकिस्तान के प्रयास का पूरा समर्थन करता है। विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हाल ही में हुई टेलीफोन पर बातचीत का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीन ने पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका की सराहना की और क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा शांति स्थापना के प्रयासों का समर्थन किया। डार ने कहा कि चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के चल रहे कूटनीतिक प्रयासों की सराहना की और हमारी मध्यस्थता भूमिका का समर्थन व्यक्त किया।
इससे पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किये और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने रविवार को इस्लामाबाद में संयुक्त बैठक की। बैठक में मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध को जल्द और स्थायी रूप से समाप्त करने के संभावित तरीकों पर विस्तृत चर्चा हुई। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मुहम्मद इशाक डार ने बताया कि चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय तनाव कम करने (डी-एस्केलेशन) और अमेरिका-ईरान संघर्ष में शांति स्थापित करने के प्रयासों पर फोकस किया। एक बयान में इशाक डार ने कहा कि सभी पक्षों ने पाकिस्तान की मध्यस्थता और सुविधा प्रदान करने की भूमिका पर भरोसा जताया है।
इस दौरान डार ने यह भी बताया कि चीन इस पहल को पूरी तरह समर्थन दे रहा है। इसमें इस्लामाबाद को अमेरिका और ईरान के बीच संभावित वार्ता की मेजबानी करने का प्रस्ताव शामिल है। पाकिस्तान ने हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष संदेशों का आदान-प्रदान कर मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना और आगे तनाव बढ़ने से रोकना है।
बता दें कि यह दो दिवसीय बैठक ऐसे समय में हो रही है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान, तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलअत्ती इस्लामाबाद पहुंचे हैं। बैठक में क्षेत्रीय स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ शांति प्रयासों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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