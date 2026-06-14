सिंधु जल समझौता रद्द होने का बुरा असर, पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में हाहाकार
चेतावनी दी है कि पानी की इस भारी किल्लत के कारण लारकाना, शिकारपुर, कंबर-शहदादकोट और बलूचिस्तान के निचले इलाकों में मौसमी फसलों, विशेष रूप से चावल की खेती को भारी नुकसान पहुंच सकता है।
पाकिस्तान इस समय एक बेहद गंभीर जल संकट के मुहाने पर खड़ा है। देश के सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में पानी की भारी किल्लत के कारण कृषि, आम जनजीवन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। सिंचाई नेटवर्क पर बढ़ते दबाव और प्रांतों के बीच पानी के असमान बंटवारे को लेकर उपजे विवाद ने इस स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है।
सुक्कुर बैराज कंट्रोल रूम से मिले आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सिंध प्रांत को मिलने वाले पानी में इस समय 39.6 प्रतिशत (लगभग 40%) की भारी कमी दर्ज की गई है। सुक्कुर बैराज पर पानी की कुल आवक 50,620 क्यूसेक है, जबकि निकासी केवल 32,120 क्यूसेक हो पा रही है। सिंध की सात मुख्य नहरों के लिए कुल 53,200 क्यूसेक पानी आवंटित है, लेकिन वर्तमान में उन्हें 21,080 क्यूसेक कम पानी मिल रहा है।
अलग-अलग नहरों की स्थिति
दादू नहर : यहां सबसे बुरा हाल है, जहां निर्धारित 5,997 क्यूसेक के मुकाबले सिर्फ 860 क्यूसेक पानी मिल रहा है—यानी 85.7% की भारी कमी।
खैरपुर फीडर वेस्ट: यहां पानी की 67.1% की किल्लत है।
कोट्री बैराज: इसे अपने कोटे का आधा पानी भी नहीं मिल पा रहा है और यह 55.74% की कमी से जूझ रहा है।
उत्तर-पश्चिम नहर: यहां 50.7% की कमी है।
राइस नहर: यह नहर 39.1% के घाटे के साथ चल रही है।
पंजाब पर लगा कोटे से अधिक पानी निकालने का आरोप
सिंध के सिंचाई विभाग और किसान संगठनों ने ऊपरी हिस्से में स्थित पंजाब प्रांत द्वारा पानी की अत्यधिक निकासी पर गहरी चिंता जताई है। आंकड़ों के अनुसार, पंजाब अपने निर्धारित कोटे 44,000 क्यूसेक के मुकाबले 53,394 क्यूसेक पानी ले रहा है। यह उनके तय अधिकार से 9,394 क्यूसेक (यानी 21.35%) अधिक है। अधिकारियों का कहना है कि पंजाब द्वारा लगातार की जा रही इस 'अतिरिक्त पानी की निकासी' की वजह से निचले राज्यों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिल पा रहा है।
बलूचिस्तान भी संकट की चपेट में
वर्ष 1991 के जल बंटवारा समझौते के तहत बलूचिस्तान को उत्तर-पश्चिम नहर के जरिए 2,200 क्यूसेक पानी मिलना तय हुआ था। लेकिन पूरी नहर में ही पानी का कुल बहाव घटकर 2,100 क्यूसेक रह गया है, जिसके कारण बलूचिस्तान को उसके आवंटित कोटे से बहुत कम पानी मिल रहा है। सिंध और बलूचिस्तान सीमा के पास 'गरंग क्रॉस रेगुलेटर' पर इस पानी की निगरानी की जा रही है, जो दोनों प्रांतों के बीच पानी मापने का मुख्य बिंदु है।
बासमती चावल उद्योग पर छाए संकट के बादल
लारकाना चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष खैर मोहम्मद शेख के अनुसार, यह संकट पाकिस्तान के सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में से एक को तबाह कर सकता है। लारकाना डिवीजन देश के चावल क्षेत्र का मुख्य आधार है। अकेले लारकाना जिले में हर साल लगभग 2,42,000 मीट्रिक टन चावल का उत्पादन होता है। यह डिवीजन केवल चावल के निर्यात से देश को सालाना लगभग 90 अरब रुपये की विदेशी मुद्रा कमा कर देता है। इसके अलावा, सिंध की कुल 650 राइस मिलों में से लगभग 500 मिलें अकेले लारकाना क्षेत्र में हैं।
सिंचाई अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि पानी की इस भारी किल्लत के कारण लारकाना, शिकारपुर, कंबर-शहदादकोट और बलूचिस्तान के निचले इलाकों में मौसमी फसलों, विशेष रूप से चावल की खेती को भारी नुकसान पहुंच सकता है। किसानों को खेतों को तैयार करने और बुवाई शुरू करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आने वाले महीनों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ना तय माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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