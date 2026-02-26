सपनों की दुनिया में जी रहा पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान पर तीखा प्रहार
अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह अपने गहराते आंतरिक संकटों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करे, न कि इस तरह के मंच पर आडंबरपूर्ण तरीके से उन्हें छिपाने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि दुनिया निश्चित रूप से उसके इस नाटक को समझ सकती है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के भ्रम में रहने और सपनों की दुनिया में जीने पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर का बजट इस्लामाबाद के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से हाल ही में मांगे गए बेलआउट पैकेज से दोगुने से भी अधिक है। भारत ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को खाली करने के लिए भी कहा और स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र के संबंध में एकमात्र विवाद पाकिस्तान का भारतीय क्षेत्रों पर किया गया अवैध कब्जा है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें नियमित सत्र के उच्च-स्तरीय खंड में भारत के 'जवाब देने के अधिकार' का उपयोग करते हुए, कहा कि निरंतर राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के माध्यम से क्षेत्र को अस्थिर करने के पाकिस्तान के प्रयासों के बावजूद, जम्मू-कश्मीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ रहा है। सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह अपने गहराते आंतरिक संकटों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करे, न कि इस तरह के मंच पर आडंबरपूर्ण तरीके से उन्हें छिपाने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि दुनिया निश्चित रूप से उसके इस नाटक को समझ सकती है।
उन्होंने कहा, "यदि पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर में जिस पुल का उद्घाटन हुआ वह दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, चिनाब रेल ब्रिज, फर्जी है, तो पाकिस्तान निश्चित रूप से भ्रम का शिकार है या सपनों की दुनिया में जी रहा है। पाकिस्तान को यह अविश्वसनीय लगता है कि जम्मू-कश्मीर का विकास बजट उनके आईएमएफ से मांगे गए हालिया बेलआउट पैकेज से दोगुने से भी अधिक है।" उन्होंने कहा कि वास्तव में, इस क्षेत्र के संबंध में एकमात्र विवाद पाकिस्तान का भारतीय क्षेत्रों पर किया गया अवैध कब्जा है। उन्होंने कहा, “हम पाकिस्तान से इन क्षेत्रों को खाली करने का आह्वान करते हैं, जो उसके जबरन कब्जे में हैं।”
'पाक की आतंक वाली विचारधारा खारिज'
लोकतंत्र में पाकिस्तान के खराब रिकॉर्ड के लिए उस पर प्रहार करते हुए सिंह ने कहा कि उस देश से लोकतंत्र पर व्याख्यान लेना कठिन है जहां नागरिक सरकारें शायद ही कभी अपना कार्यकाल पूरा करती हैं। उन्होंने कहा, "उनके दावे खोखले हैं। जम्मू-कश्मीर में आम चुनाव और विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान इस बात का प्रमाण है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की आतंकवाद और हिंसा की विचारधारा को खारिज कर दिया है और वे विकास तथा लोकतंत्र के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
