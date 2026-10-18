खाने के लिए मांग रहे ‘चंदा’ और प्लान चांद पर जाने का, पाकिस्तान में चल क्या रहा है
पाकिस्तान एक तरफ दाने-दाने को मुहाल है। खाने के लिए यहां पर अन्य देशों से मदद मांगी जा रही है। चंदा जुटाया जा रहा है। वहीं, अब वही पाकिस्तान चांद पर जाने की योजना बना रहा है।
पाकिस्तान एक तरफ दाने-दाने को मुहाल है। खाने के लिए यहां पर अन्य देशों से मदद मांगी जा रही है। चंदा जुटाया जा रहा है। वहीं, अब वही पाकिस्तान चांद पर जाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को विस्तार देने की कोशिशों के तहत 2035 तक चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य रखा है। योजना मंत्री अहसान इकबाल ने रविवार को यह जानकारी दी। पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले में ‘विश्व अंतरिक्ष सप्ताह’ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए, इकबाल ने कहा कि चीन के साथ सहयोग से पाकिस्तान को अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
पाकिस्तान का पहला अंतरिक्ष यात्री
अहसान इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान का पहला अंतरिक्ष यात्री 25 नवंबर को चीन के अंतरिक्ष केंद्र से एक अंतरिक्ष मिशन पर रवाना होगा, जबकि देश का लक्ष्य 2035 तक चंद्रमा पर उतरना है। मंत्री ने कृषि, संचार, जलवायु निगरानी, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीकी प्रगति के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष की खोज बेहद जरूरी हैं।
पहली बार विश्व अंतरिक्ष सप्ताह
पाकिस्तान के नारोवाल में ‘स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन’ (एसयूपीएआरसीओ) के सहयोग से पहली बार ‘विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2026’ मनाया गया। इसका उद्देश्य युवाओं के बीच अंतरिक्ष विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक तकनीक के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इकबाल ने कहा कि उच्च शिक्षा तक बेहतर पहुंच उन छात्रों को शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बना रही है, जिन्हें पहले आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता था।
पाकिस्तान के मंत्री इकबाल ने कहा कि उच्च शिक्षा तक बेहतर पहुंच ने उन छात्रों को सक्षम बनाया है जो पहले आर्थिक बाधाओं का सामना कर रहे थे, ताकि वे शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। मंत्री ने इस्लामाबाद साइंस फेस्टिवल में पहली पोजीशन हासिल करने पर नारोवाल यूनिवर्सिटी को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि देश के युवा प्रतिभा और क्षमता को दर्शाती है।
इसके साथ ही इकबाल ने नारोवाल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का पहला अंतरिक्ष संग्रहालय स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की। ताकि वैज्ञानिक जागरुकता को बढ़ावा दिया जा सके और अगली पीढ़ी को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की ओर प्रेरित किया जा सके।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।