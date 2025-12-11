Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
इमरान खान को अडियाला जेल से हटाकर कहीं और ले जाने की तैयारी, किस बात से डरी शरीफ सरकार?

इससे पहले इमरान खान ने बहनों ने दर्जनों समर्थकों के साथ जेल के बाहर डेरा डाल दिया था। विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार तड़के पंजाब पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई गाड़ियों को भी जब्त कर लिया।

Dec 11, 2025 03:08 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
लगातार बढ़ते दबाव और विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अडियाला जेल से दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक 2 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद इमरान खान को जल्द ही रावलपिंडी की इस जेल से दूसरी जेल भेजा जा सकता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के समर्थन में लगातार हो रहे प्रदर्शनों से प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और और सुरक्षा एजेंसियों को चिंता है कि हालात और बिगड़ सकते हैं।

Wion न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बातचीत के बाद खान को दूसरी जगह भेजने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री को अटॉक डिस्ट्रिक्ट जेल में शिफ्ट किया जा सकता है।

शरीफ सरकार का क्या बहाना?

जहां एक तरफ शहबाज शरीफ की सरकार इन प्रदर्शनों के बाद जवाब नहीं दे पा रही है, वहीं दूसरी तरह सरकार नए बहाने बना रही है। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता इख्तियार वली ने कहा है कि लगातार प्रदर्शनों से जेल के आसपास रहने वाले लोगों का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है। सरकार की तरफ से यह भी कहा है कि सार्वजनिक प्रदर्शनों की आड़ में PTI के कुछ नेता जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

फिर भड़की हिंसा

इससे पहले अडियाला जेल के बाहर एक बार फिर प्रदर्शन उग्र हो गया है। बीते मंगलवार को तनाव तब और बढ़ गया जब जेल अधिकारियों ने इमरान खान की बहनों और उनकी लीगल टीम को खान से मिलने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद अलीमा खान और उजमा खान ने अन्य समर्थकों के साथ जेल के बाहर डेरा डाल दिया और जमकर नारेबाजी की।

बुधवार तड़के पंजाब पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई गाड़ियों को भी जब्त कर लिया। इमरान खान की पार्टी ने ने इस तरह की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। PTI ने कहा है कि अदालत के आदेशों के बावजूद इमरान खान के परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा।

