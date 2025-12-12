अदालत नहीं, केवल मुनीर की चलेगी, कोर्ट के आदेश के बाद भी इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं

संक्षेप: पाकिस्तान में सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सत्ता के सभी केंद्रों को कब्जे में कर लिया है। शुक्रवार को एक बार फिर से कोर्ट का आदेश लेकर आडियाला जेल में इमरान खान से मिलने पहुंचे केपीके के मुख्यमंत्री को खान से मिलने की इजाजत नहीं दी गई।

पाकिस्तान में इन दिनों सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का सिक्का चल रहा है। क्या कोर्ट क्या सरकार सब आर्मी जनरल के सामने झुके हुए नजर आ रहे हैं। इसकी बानगी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर एक बार फिर नजर आई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री जब कोर्ट का आदेश लेकर आडियाला जेल में कैद इमरान खान से मिलने के लिए पहुंचे, तो जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पुलिस की तरफ से मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को अदालत के आदेशों के बावजूद अपनी ही पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष से मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने पार्टी पीटीआई और इमरान खान की बहनों को दिए जा रहे संदेश पर सवाल उठाया, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थीं लेकिन पानी की बौछारों का इस्तेमाल कर उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया। उन्होंने पूछा कि क्या इससे यह संकेत दिया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना जाता।

पीटीआई सत्ता में आएगी तो हिसाब होगा: अफरीदी इमरान खान से न मिलने दिए जाने से गुस्साए अफरीदी ने मीडिया के सामने ही पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी पंजाब प्रांत की सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब पीटीआई केंद्र की सत्ता में लौटेगी, तब संघीय और पंजाब सरकार के नेतृत्व को इसके परिणाम भुगतने होंगे।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों से ‘‘इमरान को राजनीति से बाहर करने’’ की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन सभी नाकाम रही हैं। सरकार और ‘‘वास्तविक सत्ता’’ रखने वालों को महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से बातचीत करनी चाहिए क्योंकि इमरान खान ने उन्हें वार्ता में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है।