इमरान खान की तबीयत बिगड़ी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तुरंत प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराएं

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और परिजनों की उस मांग को मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए वे पिछले कई महीनों से कानूनी और सियासी लड़ाई लड़ रहे थे।

कोर्ट के आदेशानुसार इमरान खान 16 सितंबर तक डॉक्टरों की देखरेख में इसी अस्पताल में रहेंगे।

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के संस्थापक इमरान खान को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने 73 साल के नेता की गिरती सेहत और आंखों की रोशनी में आई खराबी पर संज्ञान लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और परिजनों की उस मांग को मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए वे पिछले कई महीनों से कानूनी और सियासी लड़ाई लड़ रहे थे।

48 घंटे में शिफा अस्पताल ट्रांसफर करने का निर्देश पीटीआई के प्रवक्ता नाईम हैदर पंजूठा की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि इमरान खान को अगले 48 घंटों के भीतर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराया जाए।

कोर्ट के आदेशानुसार इमरान खान 16 सितंबर तक डॉक्टरों की देखरेख में इसी अस्पताल में रहेंगे।

इमरान को क्यों पड़ी अस्पताल की जरूरत? इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। पिछले कुछ समय से उनके वकीलों और बेटों ने उनकी सेहत को लेकर गंभीर चिंताएं जताई थीं।

वकीलों के अनुसार, जेल में इलाज में देरी के चलते इमरान खान की दाहिनी आंख की दृष्टि काफी कमजोर हो गई थी।

इस साल फरवरी में भारत समेत दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों ने इमरान खान की जेल की परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और उनके बेहतर इलाज की मांग की थी।

PTI के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा, "यह फैसला बेहद राहत देने वाला है। काश यह आदेश पहले आ गया होता तो उनकी आंख और सामान्य सेहत को इतना नुकसान न पहुंचता। जब तक डॉक्टर पूरी तरह संतुष्ट न हों, उन्हें अस्पताल में ही रखा जाना चाहिए।"

कानूनी शिकंजा और सियासी जंग 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए जाने के बाद से इमरान खान पर तोशाखाना, गैर-कानूनी निकाह और भ्रष्टाचार समेत दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि, इनमें से कई मामलों में ऊपरी अदालतों से उनकी सजा पर रोक लग चुकी है या फैसले रद्द किए जा चुके हैं।