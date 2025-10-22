लाहौर में खुलने वाली है लंदन के मशहूर कॉलेज की ब्रांच, पाक ने किया झूठा प्रचार; फिर लगा झटका

संक्षेप: पंजाब सरकार ने दावा किया था कि लाहौर के नवाज शरीफ आईटी सिटी में इंपीरियल कॉलेज का कैंपस खुलने वाला है। अब इंपीरियल कॉलेज प्रशासन ने ही ऐसी खबरों का खंडन किया है और कहा कि ऐसा तो कोई प्लान ही नहीं है। पंजाब सरकार ने यह दावा किस आधार पर किया है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

पाकिस्तान में यह चर्चाएं चल निकली थीं कि अब वहां के एजुकेशन सिस्टम को नई ऊंचाई मिलेगी। लंदन के मशहूर इंपीरियल कॉलेज की एक ब्रांच लाहौर में खुलेगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार भी बाकायदा ऐसे प्रचार करने में जुटी थी, लेकिन अब ऐसे सारे दावों की हवा निकल गई है। पंजाब सरकार ने दावा किया था कि लाहौर के नवाज शरीफ आईटी सिटी में इंपीरियल कॉलेज का कैंपस खुलने वाला है। अब इंपीरियल कॉलेज प्रशासन ने ही ऐसी खबरों का खंडन किया है और कहा कि ऐसा तो कोई प्लान ही नहीं है। पंजाब सरकार ने यह दावा किस आधार पर किया है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

इंपीरियल कॉलेज का कहना है कि हमारे सारे कैंपस यूनाइटेड किंगडम में ही हैं और हम इसका किसी अन्य देश में विस्तार नहीं करना चाहते। 18 अक्तूबर को पंजाब की सत्ताधारी पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें दावा किया था कि लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज का एक कैंपस लाहौर के नवाज शरीफ आईटी सिटी में खुलेगा। यह भी कहा गया था कि इस परिसर के शिलान्यास का कार्यक्रम 18 नवंबर को होगा। कहा गया था कि इस संबंध में राज्य की सीएम मरियम नवाज ने मीटिंग भी की है। इसके अलावा कहा गया कि कॉलेज कैंपस के भीतर ही एक 300 बेड का आधुनिक अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा।