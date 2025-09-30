कंगाल पाकिस्तान को मिलेगी 7000000000 डॉलर की भीख? IMF से बातचीत जारी

आईएमएफ की मिशन प्रमुख ईवा पेत्रोवा के नेतृत्व में दल ने सोमवार को वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब के नेतृत्व वाले पाकिस्तानी दल से मुलाकात की। इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर, वित्त सचिव और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन समेत प्रमुख आर्थिक हितधारक शामिल हुए।

पाकिस्तान भुखमरी और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते वह एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से नया कर्ज मांगने को मजबूर हो गया है। इसी को लेकर आईएमएफ के मिशन ने पाकिस्तान के आर्थिक प्रतिनिधिमंडल के साथ औपचारिक बैठक की, जिसमें 7 अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम और 1.1 अरब डॉलर की रेजिलिएंट सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (आरएसएफ) के कार्यान्वयन की समीक्षा हुई। मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। 'डॉन' अखबार के अनुसार, यह बैठक ऐसे समय हुई जब जून 2025 के अंत तक (समीक्षा अवधि) कार्यक्रम का प्रदर्शन मिश्रित रहा।

