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पत्नी का पड़ोसी से था चक्कर, पति ने रात में कुल्हाड़ी से बीवी और 5 बच्चों को काट डाला

Mar 16, 2026 10:34 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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आरोपी यासीन ने पुलिस को दिए बयान में कबूल किया कि उसे अपनी पत्नी पर पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति से अवैध संबंध होने का शक था। उसका कहना था कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ भागने का प्लान बना रही थी और कुछ बच्चे उसके नहीं हो सकते।

पत्नी का पड़ोसी से था चक्कर, पति ने रात में कुल्हाड़ी से बीवी और 5 बच्चों को काट डाला

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सरगोधा जिले के एक गांव में मुहम्मद यासीन नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 5 बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। यह वारदात 16 मार्च की आधी रात को हुई, जब सभी सो रहे थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपनी 45 वर्षीय पत्नी, 15 साल की बेटी और एक से 12 साल के चार बेटों को मौत के घाट उतार दिया। कुल छह लोगों की इस क्रूर हत्या को आरोपी ने आबरू या कथित सम्मान के नाम पर अंजाम दिया। घटना सरगोधा जिले के चक 25 साउथ इलाके में हुई, जो लाहौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है।

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आरोपी मुहम्मद यासीन ने पुलिस को दिए बयान में कबूल किया कि उसे अपनी पत्नी पर पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति से अवैध संबंध होने का शक था। उसका कहना था कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ भागने का प्लान बना रही थी और कुछ बच्चे उसके नहीं हो सकते। इसी संदेह के आधार पर उसने पूरी फैमिली को मारने का फैसला किया। उसने सोते हुए परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला किया और सभी को मौत के घाट उतार दिया। हमले के बाद आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश भी की और घायल हो गया, लेकिन उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

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डराने वाले हैं आंकड़े

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या का केस दर्ज किया गया है। पाकिस्तान में ऑनर किलिंग या सम्मान के नाम पर हत्या की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आम हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, यहां हर साल लगभग 1,000 महिलाओं की हत्या इसी नाम पर की जाती है। हालांकि रिपोर्टेड मामले कम होते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक यह क्रूर प्रथा अभी भी जारी है।

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परिवार अक्सर अपनी तथाकथित इज्जत बहाल करने के लिए महिलाओं की हत्या कर देते हैं, भले ही कानूनी सुधार हो चुके हों। इस घटना ने एक बार फिर देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा व पैट्रिआर्की की गहरी जड़ों को उजागर किया है। यह वारदात समाज में व्याप्त संदेह, नियंत्रण और कठोर सामाजिक मानदंडों का दर्दनाक उदाहरण है। आरोपी के बयान से साफ है कि पति ने पत्नी की स्वतंत्रता और संभावित बेवफाई को अपने सम्मान पर हमला माना। ऐसी घटनाएं न केवल परिवारों को तबाह करती हैं, बल्कि पूरे समाज में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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