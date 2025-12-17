Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan has extended ban on its airspace for Indian aircraft till 23 January 2026
24 दिसंबर को खत्म होने वाला था बैन, पाकिस्तान ने पहले ही बढ़ा दिया भारत के खिलाफ प्रतिबंध; कहां असर?

संक्षेप:

पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अनुसार, इस प्रतिबंध के तहत भारत में पंजीकृत सभी नागरिक विमान, भारतीय एयरलाइंस के स्वामित्व वाले विमान, भारतीय कंपनियों द्वारा संचालित या लीज पर लिए गए विमान और भारतीय सैन्य विमान शामिल हैं।

Dec 17, 2025 09:30 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंध को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रतिबंध 23 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले यह पाबंदी 24 दिसंबर को समाप्त होने वाली थी। दरअसल, अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया था, जिसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था।

भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तानी एयरस्पेस पूरी तरह बंद

पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (PAA) ने इस संबंध में नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) जारी करते हुए साफ किया है कि भारतीय पंजीकरण वाले विमानों के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद रहेगा। इस प्रतिबंध में न केवल भारत की यात्री विमान सेवाएं शामिल हैं, बल्कि भारतीय एयरलाइंस के स्वामित्व, संचालन या लीज पर लिए गए सभी विमान और भारतीय सैन्य उड़ानें भी इसके दायरे में आएंगी।

प्रतिबंध खत्म होने से पहले ही लिया गया फैसला

बता दें कि यह प्रतिबंध खत्म होने से महज सात दिन पहले पाकिस्तान ने इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि साल के अंत तक इसमें कुछ राहत दी जा सकती है, लेकिन ऐन वक्त पर लिए गए इस फैसले ने भारत-पाकिस्तान संबंधों में किसी तात्कालिक सुधार की संभावनाओं को झटका दिया है। इस पाबंदी का अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे एयरलाइंस को आर्थिक और परिचालन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इन उड़ानों पर असर

पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अनुसार, इस प्रतिबंध के तहत भारत में पंजीकृत सभी नागरिक विमान, भारतीय एयरलाइंस के स्वामित्व वाले विमान, भारतीय कंपनियों द्वारा संचालित या लीज पर लिए गए विमान और भारतीय सैन्य विमान शामिल हैं। ऐसे में इसका सीधा असर भारत से पश्चिम एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका जाने वाली उड़ानों पर पड़ रहा है, जिन्हें अब भी लंबे वैकल्पिक मार्गों से होकर उड़ान भरनी पड़ रही है।

पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों का एयरस्पेस बंद

गौरतलब है कि अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया था। इसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के विमानों के लिए अपने-अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीधी हवाई आवाजाही नहीं हो रही है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
