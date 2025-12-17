24 दिसंबर को खत्म होने वाला था बैन, पाकिस्तान ने पहले ही बढ़ा दिया भारत के खिलाफ प्रतिबंध; कहां असर?

संक्षेप: पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अनुसार, इस प्रतिबंध के तहत भारत में पंजीकृत सभी नागरिक विमान, भारतीय एयरलाइंस के स्वामित्व वाले विमान, भारतीय कंपनियों द्वारा संचालित या लीज पर लिए गए विमान और भारतीय सैन्य विमान शामिल हैं।

पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंध को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रतिबंध 23 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले यह पाबंदी 24 दिसंबर को समाप्त होने वाली थी। दरअसल, अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया था, जिसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था।

भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तानी एयरस्पेस पूरी तरह बंद पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (PAA) ने इस संबंध में नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) जारी करते हुए साफ किया है कि भारतीय पंजीकरण वाले विमानों के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद रहेगा। इस प्रतिबंध में न केवल भारत की यात्री विमान सेवाएं शामिल हैं, बल्कि भारतीय एयरलाइंस के स्वामित्व, संचालन या लीज पर लिए गए सभी विमान और भारतीय सैन्य उड़ानें भी इसके दायरे में आएंगी।

प्रतिबंध खत्म होने से पहले ही लिया गया फैसला बता दें कि यह प्रतिबंध खत्म होने से महज सात दिन पहले पाकिस्तान ने इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि साल के अंत तक इसमें कुछ राहत दी जा सकती है, लेकिन ऐन वक्त पर लिए गए इस फैसले ने भारत-पाकिस्तान संबंधों में किसी तात्कालिक सुधार की संभावनाओं को झटका दिया है। इस पाबंदी का अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे एयरलाइंस को आर्थिक और परिचालन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इन उड़ानों पर असर पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अनुसार, इस प्रतिबंध के तहत भारत में पंजीकृत सभी नागरिक विमान, भारतीय एयरलाइंस के स्वामित्व वाले विमान, भारतीय कंपनियों द्वारा संचालित या लीज पर लिए गए विमान और भारतीय सैन्य विमान शामिल हैं। ऐसे में इसका सीधा असर भारत से पश्चिम एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका जाने वाली उड़ानों पर पड़ रहा है, जिन्हें अब भी लंबे वैकल्पिक मार्गों से होकर उड़ान भरनी पड़ रही है।