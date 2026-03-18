ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही भारत से घबराया हुआ है पाकिस्तान, बार-बार उठा रहा ये कदम
पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (PAA) ने 'नोटिस टू एयरमेन' (Notam) जारी करते हुए कहा है कि देश का हवाई क्षेत्र 24 अप्रैल तक भारत में रजिस्टर्ड विमानों के लिए बंद रहेगा।
India Pakistan News: पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के समय से पाकिस्तान भारत से डरा हुआ है। वह बार-बार अपने एयरस्पेस को भारतीय विमानों के लिए बंद कर रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस और भारत में रजिस्टर्ड विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर लगा बैन एक और महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब ये पाबंदियां लगभग एक साल से लागू हैं।
पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (PAA) ने 'नोटिस टू एयरमेन' (Notam) जारी करते हुए कहा है कि देश का हवाई क्षेत्र 24 अप्रैल तक भारत में रजिस्टर्ड विमानों के लिए बंद रहेगा। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल, 2025 से भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद रखा है। मालूम हो कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कई भारतीय पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इसके बाद से पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर सताने लगा और उसने एयर स्पेस को बंद कर दिया था।
इसके तुरंत बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, जिससे पाकिस्तान बूंद-बूंद पानी को तरसने लगा था। इसके अलावा भी कई ऐक्शन लिए गए थे। फिर मई की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी शुरू हुआ था। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और चार दिनों तक पाकिस्तान पर कई हवाई हमले किए गए।
ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक सफल सैन्य हवाई हमला था। यह पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 9 आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था, जिसमें मसूद अजहर के रिश्तेदार सहित 100 से अधिक आतंकी मारे गए थे। इसका लक्ष्य पाकिस्तान (विशेषकर बहावलपुर) में स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा के कैंप में मौजूद आतंकी थे। इसके बाद से ही भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बरकरार है। वहीं, पाकिस्तान ने पहले भी कारगिल युद्ध और पुलवामा आतंकी हमले के दौरान अपने एयरस्पेस को भारत से डरकर कई दिनों तक बंद रखा था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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