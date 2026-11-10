30 हजार+… पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के हैं इतने चाहने वाले!

हाफिज सईद की पार्टी को पाकिस्तान में बड़ा झटका लगा है। हाल ही में यहां हुए चुनावों के नतीजे सामने आए हैं। इन चुनावों में हाफिज सईद की पार्टी हार गई है। कौन जीता?

भारत के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी हाफिज सईद के पाकिस्तान में हजारों चाहने वाले हैं। इसके बाद भी उसकी पार्टी चुनाव हार गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की पार्टी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। जानते हैं किसने कितने सीटें जीतीं।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह चुनाव लाहौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर गुजरांवाला जिले की NA-77 सीट पर हुआ था। यह सीट सांसद महमूद बशीर विर्क के निधन के बाद खाली हो गई थी। रविवार को हुए नतीजों के रिजल्ट अब सामने आए।

हाफिज सईद की हार हाफिज सईद की पार्टी इस चुनाव में हार गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हाफिज सईद से जुड़ी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) के उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम गुर्जर दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि हार के बाद भी आतंकियों की इस पार्टी को 30,000 से ज्यादा वोट मिले हैं।

बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जमात-उद-दावा (JuD) का सरगना हाफिज सईद पहले मिल्ली मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी से जुड़ा था। इसके बाद उसने PMML के रूप में राजनीतिक पैठ बनाने की कोशिश की। यह भी बताया जाता है कि इस पार्टी को पाकिस्तानी सेना और पाक हुकूमत का पूरा सपोर्ट हासिल है। इससे पहले PMML ने पाकिस्तान के 2024 के आम चुनावों में भी किस्मत आजमाई थी। हालांकि गनीमत रही कि वह एक भी सीट जीतने में नाकाम रही।