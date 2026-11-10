30 हजार+… पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के हैं इतने चाहने वाले!
हाफिज सईद की पार्टी को पाकिस्तान में बड़ा झटका लगा है। हाल ही में यहां हुए चुनावों के नतीजे सामने आए हैं। इन चुनावों में हाफिज सईद की पार्टी हार गई है। कौन जीता?
भारत के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी हाफिज सईद के पाकिस्तान में हजारों चाहने वाले हैं। इसके बाद भी उसकी पार्टी चुनाव हार गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की पार्टी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। जानते हैं किसने कितने सीटें जीतीं।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह चुनाव लाहौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर गुजरांवाला जिले की NA-77 सीट पर हुआ था। यह सीट सांसद महमूद बशीर विर्क के निधन के बाद खाली हो गई थी। रविवार को हुए नतीजों के रिजल्ट अब सामने आए।
हाफिज सईद की हार
हाफिज सईद की पार्टी इस चुनाव में हार गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हाफिज सईद से जुड़ी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) के उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम गुर्जर दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि हार के बाद भी आतंकियों की इस पार्टी को 30,000 से ज्यादा वोट मिले हैं।
बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जमात-उद-दावा (JuD) का सरगना हाफिज सईद पहले मिल्ली मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी से जुड़ा था। इसके बाद उसने PMML के रूप में राजनीतिक पैठ बनाने की कोशिश की। यह भी बताया जाता है कि इस पार्टी को पाकिस्तानी सेना और पाक हुकूमत का पूरा सपोर्ट हासिल है। इससे पहले PMML ने पाकिस्तान के 2024 के आम चुनावों में भी किस्मत आजमाई थी। हालांकि गनीमत रही कि वह एक भी सीट जीतने में नाकाम रही।
कौन जीता चुनाव?
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) को जीत मिली है। PML-N के उम्मीदवार रशीद बशीर विर्क ने 43,000 से अधिक वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। यहां यह भी अहम है कि इस उपचुनाव में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) और जमात-ए-इस्लामी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें