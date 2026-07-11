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पाकिस्तान की बढ़ती जनसंख्या बनी सिरदर्द, आसिम मुनीर को मिल गया नया टास्क

By Niteesh Kumar
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पंजाब को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। यह पाकिस्तान की आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी है। ऐसे में इस प्रस्ताव को लेकर प्रांतों के बीच मतभेद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

पाकिस्तान की बढ़ती जनसंख्या बनी सिरदर्द, आसिम मुनीर को मिल गया नया टास्क

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की भूमिका अब केवल देश की सुरक्षा और सैन्य मामलों तक सीमित नहीं रहेगी। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें देश की तेजी से बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए बनाई गई उच्चस्तरीय समिति में शामिल किया है। पाकिस्तानी स्वास्थ्य मंत्री सैयद मुस्तफा कमाल ने बताया कि सरकार जनसंख्या वृद्धि को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानते हुए इस दिशा में फैसले ले रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से गठित इस समिति में असीम मुनीर को भी जगह दी गई है। पाकिस्तान की आबादी फिलहाल 25.9 करोड़ से अधिक है, जिससे वह दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है।

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अनुमान है कि साल 2030 तक पाकिस्तान इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच सकता है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह स्थिति गंभीर चुनौती मानी जा रही है। पाकिस्तान सरकार का मानना है कि लगातार बढ़ती आबादी देश के सीमित संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में हर साल औसतन 67 लाख बच्चों का जन्म होता है। परिवार नियोजन के साधनों की सीमित उपलब्धता और गर्भनिरोधक उत्पादों तक आसान पहुंच न होना भी बड़ी वजहों में शामिल है। सरकार अब गर्भनिरोधक उत्पादों पर टैक्स में छूट देने और उनकी उपलब्धता बढ़ाने पर विचार कर रही है।

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सबसे अधिक आबादी वाला पंजाब प्रांत

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रांतों को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों के वितरण के मौजूदा फार्मूले में भी बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। अभी लगभग 80 प्रतिशत संसाधनों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है, जिसे घटाकर 50 प्रतिशत से कम करने की योजना है, ताकि अधिक आबादी बढ़ाने को रोका जा सके। हालांकि इस फैसले को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है। सबसे अधिक आबादी वाले पंजाब प्रांत पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि संसाधनों के बंटवारे में उसकी हिस्सेदारी प्रभावित होने की आशंका है।

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फैसले की क्यों हो रही आलोचना

पंजाब को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। यह पाकिस्तान की आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी है। ऐसे में इस प्रस्ताव को लेकर प्रांतों के बीच मतभेद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जनसंख्या वृद्धि की मौजूदा दर करीब 2.55 प्रतिशत बनी रही तो पाकिस्तान के लिए अपने संसाधनों और आर्थिक क्षमता के तहत विकास करना और अधिक कठिन हो जाएगा। इस बीच, कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब देश सुरक्षा चुनौतियों, बलूचिस्तान में हिंसा, अफगानिस्तान सीमा पर तनाव और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तब सेना प्रमुख को जनसंख्या नियंत्रण की जिम्मेदारी देना कितना व्यावहारिक है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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