Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan government scared of Imran Khans supporters, had to impose curfew in Rawalpindi
इमरान खान के समर्थकों से डरी पाक सरकार, रावलपिंडी में लगाना पड़ गया 'कर्फ्यू'

इमरान खान के समर्थकों से डरी पाक सरकार, रावलपिंडी में लगाना पड़ गया 'कर्फ्यू'

संक्षेप:

इमरान खान की मौत की अफवाहों के बाद जिस कदर पाकिस्तान में टेंशन है, इससे सरकार भी डरी हुई है। सोमवार को रावलपिंडी कोर्ट के फैसले के बाद शहर में धारा 144 लगानी पड़ी।

Tue, 2 Dec 2025 10:15 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच रावलपिंडी में तनाव की स्थिति देखते हुए पाक सरकार ने धारा 144 लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पीटीआई की मांग है कि उन्हें इमरान खाने से मिलने की इजाजत दी जाए। शहर के डिप्टी कमिश्नर ने आदेश जारी करते हुए तीन दिन के लिए धारा 144 लगाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पाकिस्तान में धारा 144 का मतलब होता है कि किसी तरह की जनसभा, जुलूस, रैली, जलसा, धरना, विरोध प्रदर्शन या संगठन की मीटिंग नहीं गी जा सकती है। इसके अलावा कोई भी हाथ में हथियार, लाठी, स्पाइक, पेट्रोल बम या फिर गुलेल लेकर भी नहीं निकल सकता। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

1 दिसंबर को रावलपिंडी कोर्ट में इमरान खान के मामले में फैसले को देखते हुए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया विभाग ने जानकार दी थी की शहर में हिंसा हो सकती है। बता दें कि इमरान खान की बहन ने कोर्ट में याचिका फाइल कर उनके खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत लगे आरोपों को हटाने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

मामला रावलपिंडी के सादिकाबाद पुलिस थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें अलीमा सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था और उनपर अवैध विरोध प्रदर्शन, सरकार-विरोधी नारेबाजी करने, तोड़फोड़ और पथराव करने का आरोप लगाया गया था। आतंकवाद-रोधी अधिनियम की धारा-सात के तहत आतंकवाद के आरोपों को हटाने का अनुरोध करते हुए अलीमा ने रावलपिंडी स्थित आतंकवाद-रोधी अदालत का रुख किया था। हालांकि, जस्टिस अमजद अली शाह ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि आतंकवाद-रोधी अधिनियम (एटीए) की धारा-सात वैध है और अदालत के पास उचित अधिकार क्षेत्र भी है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Pakistan News Imran Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।