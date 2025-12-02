इमरान खान के समर्थकों से डरी पाक सरकार, रावलपिंडी में लगाना पड़ गया 'कर्फ्यू'
इमरान खान की मौत की अफवाहों के बाद जिस कदर पाकिस्तान में टेंशन है, इससे सरकार भी डरी हुई है। सोमवार को रावलपिंडी कोर्ट के फैसले के बाद शहर में धारा 144 लगानी पड़ी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच रावलपिंडी में तनाव की स्थिति देखते हुए पाक सरकार ने धारा 144 लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पीटीआई की मांग है कि उन्हें इमरान खाने से मिलने की इजाजत दी जाए। शहर के डिप्टी कमिश्नर ने आदेश जारी करते हुए तीन दिन के लिए धारा 144 लगाई है।
पाकिस्तान में धारा 144 का मतलब होता है कि किसी तरह की जनसभा, जुलूस, रैली, जलसा, धरना, विरोध प्रदर्शन या संगठन की मीटिंग नहीं गी जा सकती है। इसके अलावा कोई भी हाथ में हथियार, लाठी, स्पाइक, पेट्रोल बम या फिर गुलेल लेकर भी नहीं निकल सकता। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
1 दिसंबर को रावलपिंडी कोर्ट में इमरान खान के मामले में फैसले को देखते हुए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया विभाग ने जानकार दी थी की शहर में हिंसा हो सकती है। बता दें कि इमरान खान की बहन ने कोर्ट में याचिका फाइल कर उनके खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत लगे आरोपों को हटाने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
मामला रावलपिंडी के सादिकाबाद पुलिस थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें अलीमा सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था और उनपर अवैध विरोध प्रदर्शन, सरकार-विरोधी नारेबाजी करने, तोड़फोड़ और पथराव करने का आरोप लगाया गया था। आतंकवाद-रोधी अधिनियम की धारा-सात के तहत आतंकवाद के आरोपों को हटाने का अनुरोध करते हुए अलीमा ने रावलपिंडी स्थित आतंकवाद-रोधी अदालत का रुख किया था। हालांकि, जस्टिस अमजद अली शाह ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि आतंकवाद-रोधी अधिनियम (एटीए) की धारा-सात वैध है और अदालत के पास उचित अधिकार क्षेत्र भी है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
