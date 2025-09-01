पीओके के गिलगित-बाल्टिस्तान में हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलट समेत पांच लोगों की मौत

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान में हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 पायलट सहित चालक दल के 5 सदस्यों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गिलगित-बाल्टिस्तान सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फराक ने एक बयान बताया कि हेलिकॉप्टर डायमर जिले के चिलास क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा, ‘हमारा एक हेलीकॉप्टर चिलास के थोर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।’ उन्होंने बताया कि चालक दल में दो पायलट और तीन तकनीकी कर्मचारी शामिल थे।

डायमर के सीनियर पुलिस अधीक्षक अब्दुल हमीद ने एक बयान में बताया कि दुर्घटना में पांच लोग हताहत हुए हैं। उन्होंने बताया कि हेलिकॉप्टर एक नए प्रस्तावित हेलीपैड पर परीक्षण के तौर पर उतर रहा था। दुर्घटना का सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है। पिछले महीने खैबर पख्तूनख्वा सरकार के एक हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हाल के हफ्तों में यह दूसरी दुर्घटना है।

पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से तबाही

दूसरी ओर, पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिश के कारण पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। पिछले 24 घंटों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। अधिकारियों के मुताबिक, बाढ़ से अब तक लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों के दौरान 10 लोगों की मौत हो गयी जबकि इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पांच लोगों ने अपनी जान गंवाई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की रिपोर्ट के अनुसार, 26 जून से 31 अगस्त तक पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 854 हो गई है और 1,100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं जबकि सरकार ने बाढ़ में फंसे 7,60,000 लोगों और 5,00,000 से ज्यादा पशुओं को बचाया है।