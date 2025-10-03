जिस थाली में खाया उसी में किया छेद, पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को दिया झटका

डार ने इस्लामाबाद में अपनी पिछली प्रेस वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सार्वजनिक किए गए 20 बिंदु हमारे नहीं हैं। हमारे मसौदे में बदलाव किए गए थे। मेरे पास इसका रिकॉर्ड है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए पेश किए गए 20 प्वाइंट वाले प्लान को समर्थन देकर पाकिस्तान फंस गया। पहले जहां वह इस योजना को सपोर्ट कर रहा था, वहीं अब यू-टर्न लेते हुए ट्रंप को झटका दे दिया है। पाकिस्तानी मीडिया हाउस 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को नेशनल असेंबली में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश की गई 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना हमारी नहीं है, और इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है।

डार ने इस्लामाबाद में अपनी पिछली प्रेस वार्ता का जिक्र करते हुए कहा, "मैंने स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सार्वजनिक किए गए 20 बिंदु हमारे नहीं हैं। हमारे मसौदे में बदलाव किए गए थे। मेरे पास इसका रिकॉर्ड है।" उन्होंने आगे कहा, "यह अंतिम परिणाम है, और इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है।" डार ने बताया कि आठ मुस्लिम और अरब देशों - जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र - ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान ट्रंप के साथ एक बैठक की थी, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा पर इजरायल के हमले को रोकने की अपनी योजना प्रस्तुत की थी।

डार ने बताया कि मुख्य सत्र से पहले, आठ देशों के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में एक तैयारी बैठक बुलाई थी। उन्होंने कहा, "बैठक के दौरान कोई और एजेंडा नहीं था। आज मैं आपको विवरण बता रहा हूं।" उन्होंने कहा कि चर्चा जानबूझकर गुप्त रखी गई थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और आश्वासन दिया कि उनकी टीम मंत्रियों के साथ मिलकर एक 'व्यावहारिक समाधान' पर काम करेगी। डार ने आगे बताया कि ट्रंप ने बताया कि वह जल्द ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने वाले हैं और गाजा पर बमबारी रोकने का प्रयास करना चाहते हैं।

डार ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की समिति भी आई और उनकी मांगों पर खुली बातचीत हुई। उन्होंने हमें एक 20-सूत्रीय प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रियों ने उसी ढांचे के भीतर काम करना चुना, और जरूरत पड़ने पर कुछ बिंदुओं को संशोधित या हटाया। उन्होंने आगे कहा, "अगले 24 घंटों में हमारी अलग-अलग बैठकें हुईं। हम होटल के कमरों में हार्ड कॉपी का आदान-प्रदान कर रहे थे।" बता दें कि जब ट्रंप ने 29 सितंबर को नेतन्याहू से मुलाकात की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने 20-सूत्रीय योजना की घोषणा की। डार ने बताया कि उन्होंने बाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि आठ देशों द्वारा प्रस्तावित कुछ जरूरी बिंदुओं को स्वीकार कर लिया गया है, जबकि अन्य पर आगे चर्चा की जरूरत है।