एयरस्पेस पर पाकिस्तान ने फिर कर दी नापाक हरकत, भारत ने क्या उठाया कदम
पाकिस्तान ने मंगलवार को एक बार फिर भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया। 24 अप्रैल 2025 के बाद से ही पाकिस्तान ने यह फैसला लागू कर रखा है। वहीं, भारत ने भी करारा जवाब देते हुए अपनी एयरस्पेस को भी पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है।
पाकिस्तान ने मंगलवार को एक बार फिर भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया। 24 अप्रैल 2025 के बाद से ही पाकिस्तान ने यह फैसला लागू कर रखा है। वहीं, भारत ने भी करारा जवाब देते हुए अपनी एयरस्पेस को भी पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया है। बताया जाता है कि पाकिस्तान के इस फैसले से भारतीय एयरलाइंस को काफी नुकसान हो रहा है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने एयरमेन (एनओटीएएम) को इस संबंध में नोटिस जारी की है। इस नोटिस में कहा गया है कि सभी भारतीय कॉमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट 24 मई, 2026 तक पाकिस्तानी एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। यह नोटिस 24 अप्रैल की डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले आई है। इससे पहले, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के पुलवामा हमले के दौरान भी एयरस्पेस बंद हुई थी।
पहलगाम हमले के बाद से ही
पाकिस्तान ने सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडियन एयरलाइंस के लिए अपना एयरस्पेस बंद किया था। भारत ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया था। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था और पारदर्शी जांच की मांग उठाई थी। हालांकि पाकिस्तान के प्रतिबंध के चलते कॉमर्शियल इंडियन एयरलाइंस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यह एयरलाइंस भारत के अलग-अलग शहरों से खासतौर पर खाड़ी देशों तक सामान पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी एयरस्पेस का इस्तेमाल करती रही हैं।
भारत ने भी दिया करारा जवाब
इसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। इसके बाद पड़ोसी देशों के आपसी एयरस्पेस की बंदी, 13वें महीने में पहुंच गई है। हालांकि विदेशी एयरलाइनों को अभी भी दोनों एयरस्पेस से गुजरने की अनुमति है। इन सबके बीच पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के चलते हालात और खराब हैं। 28 फरवरी इस युद्ध के चलते क्षेत्र में एयरस्पेस को लेकर पाबंदियां काफी ज्यादा हैं। इसके चलते एयरलाइंस को काफी परेशानी हो रही है। अगर पाकिस्तान के ऊपर से उड़ने की अनुमति होती तो एयर इंडिया और इंडिगो, कॉकासस, यूरोप और अन्य जगहों तक पहुंच पातीं। लेकिन अब ईरान युद्ध और पाकिस्तानी एयरस्पेस की बंदी के चलते उन्हें इन जगहों तक पहुंचे के लिए लंबा रास्ता चुनना पड़ रहा है।
कितनी उड़ानों पर असर
पाकिस्तानी एयरस्पेस बंद होने के चलते करीब 800 साप्ताहिक उड़ानें, जिनमें प्रस्थान और आगमन दोनों शामिल हैं, प्रभावित हुई हैं। इसके चलते कई चुनौतियां पैदा हुई हैं। जैसे, उड़ानों के समय में इजाफा, जो दूरी और डेस्टिनेशन के आधार पर 15 मिनट से कई घंटों तक बढ़ सकता है। इसके अलावा ईंधन की अधिक खपत और क्रू से संबंधित समस्याएं भी आई हैं। कुछ मामलों में, फ्लाइट्स को विदेश में ईंधन भरने के लिए रुकना पड़ता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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