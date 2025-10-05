Pakistan four people die in 6 shooting incidents across Karachi police informs गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमा पाकिस्तान का कराची, 6 घटनाओं में 4 लोगों की मौत, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan four people die in 6 shooting incidents across Karachi police informs

गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमा पाकिस्तान का कराची, 6 घटनाओं में 4 लोगों की मौत

शेरपाओ कॉलोनी के आसपास एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। मृतक मोटरसाइकिल पर सवार था, जब 2 अज्ञात हमलावरों ने उसका पीछा किया और उसे गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि उसके सिर में तीन गोलियां लगीं।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 10:09 AM
share Share
Follow Us on
गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमा पाकिस्तान का कराची, 6 घटनाओं में 4 लोगों की मौत

पाकिस्तान के कराची में तीन घंटे के भीतर गोलीबारी की 6 घटनाएं हुईं, जिसमें चार लोग मारे गए। कराची के ओरंगी टाउन इलाके में दुकानदार को डकैती का विरोध करने पर गोली मार दी गई। इस घटना में एक डकैत भी मारा गया। डकैतों ने इकबाल मार्केट पुलिस स्टेशन की सीमा में एलपीजी दुकान में डकैती की थी। दुकानदार ने डकैती का विरोध करते हुए डकैत से हथियार छीन लिया और उस पर गोली चला दी। इसके बाद डकैत राहिम ने दम तोड़ दिया, जबकि उसका साथी मौके से भाग गया। मारे गए डकैत को पहले भी हत्या और डकैतियों सहित कई मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका था।

ये भी पढ़ें:3000 साल की तबाही खत्म? गाजा पीस डील पर ट्रंप, बोले- इजरायल वापसी लाइन पर राजी

दूसरी ओर, शेरपाओ कॉलोनी के आसपास एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। मृतक मोटरसाइकिल पर सवार था, जब 2 अज्ञात हमलावरों ने उसका पीछा किया और उसे गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि उसके सिर में तीन गोलियां लगीं। फिलहाल जांच चल रही है और यह घटना टारगेटेड किलिंग मालूम होती है। इसी तरह, मालिर के बकरा पीरी इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में उगाही करने वाला मारा गया। एसएसपी ने बताया कि उगाही करने वाले ने कुछ दिन पहले एक बिल्डर की दुकान पर गोलियां चलाई थीं। आरोपी गुलाम कादिर कराची में समद काठीवारी नेटवर्क के गैंग-वॉर समूह का हिस्सा था। पुलिस ने उगाही में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और हथियार बरामद किए हैं।

गोलीबारी के कारण पुलिसकर्मी घायल

इस बीच, न्यू कराची क्षेत्र में डकैतों की गोलीबारी के कारण एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने कराची के फिरोजाबाद इलाके में मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को घायल अवस्था में हिरासत में लिया। इसके अलावा, स्थानीय लोगों ने नॉर्थ नाजिमाबाद में एक डकैत को यातना देने के बाद पुलिस को सौंप दिया। एक अन्य घटना में एफबी क्षेत्र ब्लॉक 14 में तीन साल की बच्ची पानी की बाल्टी में डूब गई। पुलिस ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि यह मृत्यु दुर्घटना थी या हत्या। कराची के जिन्ना पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में शनिवार को गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई। अब्दुल रज्जाक नाम का राहगीर एक मजदूर था और पास के टी स्टॉल पर जा रहा था। वह भी गोलीबारी से घायल हो गया। संदिग्ध मौके से भाग गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

Pakistan Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।