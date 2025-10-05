गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमा पाकिस्तान का कराची, 6 घटनाओं में 4 लोगों की मौत

शेरपाओ कॉलोनी के आसपास एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। मृतक मोटरसाइकिल पर सवार था, जब 2 अज्ञात हमलावरों ने उसका पीछा किया और उसे गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि उसके सिर में तीन गोलियां लगीं।

पाकिस्तान के कराची में तीन घंटे के भीतर गोलीबारी की 6 घटनाएं हुईं, जिसमें चार लोग मारे गए। कराची के ओरंगी टाउन इलाके में दुकानदार को डकैती का विरोध करने पर गोली मार दी गई। इस घटना में एक डकैत भी मारा गया। डकैतों ने इकबाल मार्केट पुलिस स्टेशन की सीमा में एलपीजी दुकान में डकैती की थी। दुकानदार ने डकैती का विरोध करते हुए डकैत से हथियार छीन लिया और उस पर गोली चला दी। इसके बाद डकैत राहिम ने दम तोड़ दिया, जबकि उसका साथी मौके से भाग गया। मारे गए डकैत को पहले भी हत्या और डकैतियों सहित कई मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका था।

दूसरी ओर, शेरपाओ कॉलोनी के आसपास एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। मृतक मोटरसाइकिल पर सवार था, जब 2 अज्ञात हमलावरों ने उसका पीछा किया और उसे गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि उसके सिर में तीन गोलियां लगीं। फिलहाल जांच चल रही है और यह घटना टारगेटेड किलिंग मालूम होती है। इसी तरह, मालिर के बकरा पीरी इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में उगाही करने वाला मारा गया। एसएसपी ने बताया कि उगाही करने वाले ने कुछ दिन पहले एक बिल्डर की दुकान पर गोलियां चलाई थीं। आरोपी गुलाम कादिर कराची में समद काठीवारी नेटवर्क के गैंग-वॉर समूह का हिस्सा था। पुलिस ने उगाही में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और हथियार बरामद किए हैं।