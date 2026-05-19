होर्मुज ब्लाकेड का पाकिस्तानियों ने निकाला जुगाड़, बाइकों से भर-भरकर ला रहे तेल
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। लेकिन पाकिस्तान ने होर्मुज ब्लाकेड का जुगाड़ पहुत पहले ढूंढ़ लिया था। ईरानी तेल को जमीन के रास्ते पाकिस्तानी बाइकों पर भर-भरकर ला रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर दिन करीब 60 लाख लीटर तेल सप्लाई होता है।
पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त ऊर्जा संकट से जूझ रही है। भारत समेत दुनिया के तमाम देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह लड़ाई खत्म हो जिससे होर्मुज खुल जाए। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान को इसकी चिंता नहीं है। पाकिस्तान काफी पहले से होर्मुज के विकल्प के तौर पर देशी जुगाड़ से काम चलाते हुए आ रहे हैं। होर्मुज पर लटके ईरानी ताले के बाद अब यह जुगाड़ और भी ज्यादा कारगर हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पाकिस्तानी जुगाड़ हर दिन करीब 60 लाख लीटर ईरानी तेल पाकिस्तान पहुंचाता है।
अमेरिकी प्रतिबंध के दौरान बाइक और ट्रक से चल रही यह जुगाड़ पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक राहत बनी हुई है। दूसरी तरफ ईरान को भी इससे फायदा हो रहा है। अमेरिकी नाकेबंदी का सामना कर रहे ईरान के लिए यह पाकिस्तानी जुगाड़ निर्यात को बढ़ाने का एक साधन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी के बाद यह तेल तस्करी और भी ज्यादा बढ़ गई है।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
पाकिस्तान और ईरान के बीच में करीब 909 किलमीटर लंबी जमीनी सीमा है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान को ईरान के सिस्तान प्रांत से जोड़ती है। इसी सीमा का उपयोग करके पाकिस्तानी हर रोज लाखो लीटर तेल की तस्करी करते हैं। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दर्जनों बाइकर्स दोनों तरफ तेल के कैन बांधकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं।
अमेरिकी पॉडकॉस्टर रेडियो लिबर्टी ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान सीमा पर इस तस्करी के लिए कई क्रासिंग प्वाइंट्स बने हुए हैं। वहां से ईरानी लोग इसे सीमा तक लाते हैं। फिर पाकिस्तानी सीमा से इसे इस तरफ के लोग उठा लेते हैं। इस इलाके में निगरानी कम होती है, ऐसे में तस्करी करना और भी आसान हो जाता है। यहां से यह बलूचिस्तान समेत पाकिसतान के अन्य प्रांतों में पहुंचाया जाता है।
बलूचिस्तान के स्थानीय पत्रकार अकबर नोटेजेई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक कैन में करीब 60 लीटर तेल आ सकता है। एक पिकअप वाहन में ऐसे 30 कैन को रखा जाता है। हर रोज ऐसे करीब 2,000 पिकअप वाहन तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ट्रक और मोटर साइकिलों के माध्यम से भी तेल की सप्लाई की जाती है। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक, जमीनी रास्ते के अलावा ग्वादर पोर्ट के जरिए भी ईरानी तेल की सप्लाई होती है।
प्रतिबंध के बावजूद तेल की सप्लाई
एक अनुमान के मुताबिक इस तस्करी के जरिए पाकिस्तान हर साल करीब 1 अरब डॉलर का तेल खरीदता है। यह पड़ोसी देश की सालाना खपत का करीब 14 प्रतिशत है। युद्ध के पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे ईरान के लिए चीन के बाद दूसरा बड़ा खरीददार अनाधिकारिक रूप से पाकिस्तान ही है। ऐसे में यह दोनों देशों के लिए एक बेहतर रणनीति थी।
हालांकि, पाकिस्तान के अमेरिका को लेकर दोहरे रवैये को भी प्रदर्शित करती है। एक तरफ वह वाशिंगटन के साथ मिलकर ईरान पर समझौता करने का दबाव बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ वह तस्करी के जरिए ईरान से तेल खरीदता आ रहा है। हालांकि, पाकिस्तानी सरकार कई बार इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि वह यहां से तस्करी होती है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार इसे रोकने के ज्यादा उपाय नहीं करती। क्योंकि इस तस्करी से आर्थिक संकट का सामना कर रहे इस्लामिक देश को राहत मिलती है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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