मेरी बेगम पर दबाव डाल कर… जेल में बंद इमरान खान ने आसिम मुनीर पर लगाए गंभीर आरोप

बीते 2 सालों से पाकिस्तानी जेल में बंद इमरान खान ने एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर को खरी-खोटी सुनाई है। इमरान खान ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख सत्ता के भूखे हैं।

Jagriti Kumari भाषा, लाहौरWed, 27 Aug 2025 10:20 PM
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इमराम खान ने कहा है कि सत्ता की भूख की वजह से मुनीर पाकिस्तान में तानाशाही स्थापित कर रहे हैं। बीते दो साल से अधिक समय से जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के मुख्य संरक्षक ने हाल ही में एक सोशल मीडिया में अपनी भड़ास निकाली है। पोस्ट में उन्होंने यह दावा भी किया है कि उनकी पत्नी बुशरा पर भी दबाव बनाया जा रहा है।

इमरान खान ने पोस्ट में लिखा, “सेना प्रमुख आसिम मुनीर सत्ता के भूखे हैं। यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान में घटिया तानाशाही लागू कर दी है। मुनीर में ना तो नैतिकता और ना ही वे इस्लाम को समझते हैं।” खान ने कहा, “मुझसे माफी मांगने के लिये कहने के बजाय, आसिम मुनीर को मुझसे 9 मई, 2023 के दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए। मुनीर ने ही नौ मई की साजिश रची थी और उसने ही सीसीटीवी फुटेज चुराई थी।।”

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान की सु्प्रीम कोर्ट से इमरान खान को राहत, इस मामले में मिली जमानत

गौरतलब है कि क्रिकेटर से राजनेता बने 72 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन पर दंगे भड़काने सहित कई मुकदमे हैं। फिलहाल वह रावलपिंडी की अडियाला जेल में हैं। खान ने आगे कहा, “देश में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, आसिम मुनीर की तानाशाही है। यही कारण है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बजाय आसिम मुनीर को बुलाया था।”

परिवार को निशाना बनाने के आरोप

इमरान खान ने आरोप लगाया कि कोई राजनीतिक जुड़ाव न होने के बावजूद उनके कुछ रिश्तेदारों का अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा, “मुझे पूरी तरह से एकांत कारावास में रखा गया है। तीन महीनों में सिर्फ तीन बार मुलाकात की इजाजत दी गई है। यहां तक कि मेरे वकीलों और परिवार से भी महीनों तक मुलाकात नहीं हो पाई है। यह सब मुझ पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है।”

बुशरा पर बनाया जा रहा दबाव- इमरान खान

इमरान खान ने आगे कहा कि पिछले आठ महीनों से उनकी पत्नी बुशरा बेगम को भी एकांत कारावास में रखा गया है और बुशरा पर उन्हें छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है लेकिन बुशरा उनके साथ खड़ी हैं। खान ने कहा, “मेरा मुनीर लिए यही संदेश है, आप मुझ पर चाहे जितना दबाव डालें, मेरे परिवार के कितने भी सदस्यों को कैद कर लें, मैं न तो झुकूंगा और न ही इस उत्पीड़न को स्वीकार करूंगा। मैं किसी भी कीमत पर आजादी के लिए अपना संघर्ष जारी रखूंगा।”

