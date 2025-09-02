Pakistan forcibly disappearing people in Balochistan protests in Karachi Islamabad बलूचिस्तान में लोगों को जबरन गायब कर रहा पाकिस्तान, कराची और इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan forcibly disappearing people in Balochistan protests in Karachi Islamabad

बलूचिस्तान में लोगों को जबरन गायब कर रहा पाकिस्तान, कराची और इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन

पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध प्रांतों में जबरन गायब होने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मुद्दे पर कराची, क्वेटा और इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। परिवार अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबादTue, 2 Sep 2025 04:23 PM
share Share
Follow Us on
बलूचिस्तान में लोगों को जबरन गायब कर रहा पाकिस्तान, कराची और इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन

पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध प्रांतों में जबरन गायब होने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मुद्दे पर कराची, क्वेटा और इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। परिवार अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, बलूचिस्तान के विभिन्न जिलों से दो लोग 31 अगस्त की रात हिरासत में लिए जाने के बाद लापता हो गए। अवरान के टोबो काद झाओ निवासी शाह नवाज पिता हथिम बलूच को कथित तौर पर अस्पताल से लौटते समय हब चौकी के पास हिरासत में लिया गया। उसी रात, केच जिले के डंडार मदाग कलात के मजदूर इनायत बलूच को कथित तौर पर हब के भवानी क्षेत्र में उनके घर से उठा लिया गया और तब से वे लापता हैं।

परिवार वालों ने पुष्टि की है कि वकील हकीम बलूच, जो 23 जुलाई से क्वेटा से लापता थे, रिहा हो गए हैं। बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, उनके गायब होने से पहले वकीलों के संगठनों, नागरिक समाज समूहों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में चिंता फैल गई थी। इस बीच, कराची और इस्लामाबाद में लापता लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कराची के मारीपुर क्षेत्र में लापता लोगों के परिवारों ने टिकरी विलेज रोड पर धरना देकर अपनी मांगें उठाईं और यातायात अवरुद्ध कर दिया।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई मामलों को सामने लाया। उन्होंने बताया कि जाहिद अली (25) को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, भाई शेराज़ और सिलान को मई में हिरासत में लिया गया था। सरफराज बलूच फरवरी में बुरहानी अस्पताल से गायब हो गए थे, और अब्दुल रहमान जून से लापता हैं। अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रदर्शन में शामिल परिवार वालों ने कहा कि अगर इन पर कोई आरोप हैं, तो उन्हें अज्ञात स्थानों पर रखने के बजाय अदालत में पेश किया जाना चाहिए।

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग और बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) ने चल रहे प्रदर्शनों का समर्थन किया है। इस्लामाबाद में बीवाईसी सदस्यों और लापता लोगों के रिश्तेदारों ने भारी बारिश के बावजूद एक विरोध शिविर बनाए रखा है। बीवाईसी नेता सम्मी दीन बलूच ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को टेंट लगाने, आश्रय बनाने या पत्रकारों से स्वतंत्र रूप से बात करने की अनुमति नहीं है, फिर भी वे अपने आंदोलन को जारी रखने के लिए दृढ़ हैं।

क्वेटा में एकजुटता शिविर में लापता व्यक्ति जहांजैब मोहम्मद हसनी की बेटी ने संवाददाताओं को बताया कि जो लोग जबरन गायब होने के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें धमकियों, उत्पीड़न और यहां तक कि गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है। हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

Pakistan Pakistan News International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।