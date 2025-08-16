Pakistan flood Khyber Pakhtunkhwa province death toll risen to 320 all latest updates पाकिस्तान में बाढ़ से भारी तबाही; मरने वालों की संख्या बढ़कर 321 हुई, कई लोग लापता, International Hindi News - Hindustan
पाकिस्तान में बाढ़ से भारी तबाही; मरने वालों की संख्या बढ़कर 321 हुई, कई लोग लापता

प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता फैजी ने बताया कि प्रांत के बाजौर, बुनेर, स्वात, मनाहरा, शांगला, तोरघर और बटाग्राम जिलों में भारी बारिश हुई। बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 03:59 PM
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हाल ही में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 320 हो गई। प्रांत के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मूसलाधार बारिश के कारण प्रांत के विभिन्न जिलों में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण शुक्रवार को 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता फैजी ने बताया कि प्रांत के बाजौर, बुनेर, स्वात, मनाहरा, शांगला, तोरघर और बटाग्राम जिलों में भारी बारिश हुई। बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई।

पीडीएमए ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अचानक आई बाढ़ के कारण 321 लोग मारे गए, जिनमें से कम से कम 184 लोगों की मौत बुनेर में हुई है। उसने कहा कि 36 लोगों की मौत शांगला में हुई, जबकि मनसेहरा में 23, स्वात में 22, बाजौर में 21, बटाग्राम में 15, लोअर दीर में 5 लोगों की मौत हो गई। एबटाबाद में एक बच्चा डूब गया। पीडीएमए प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया था कि मृतकों या घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि प्रभावित क्षेत्रों में अब भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं।

मूसलाधार बारिश ने पूरे देश में कहर बरपाया

मॉनसून के मौसम की जून के अंत में शुरुआत होने के बाद से कई बार हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे देश में कहर बरपाया है। विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और विस्थापन ने परेशानी बढ़ा दी है। नागरिकों से सतर्क रहने, मूसलाधार बारिश, बाढ़ के दौरान सावधानी बरतने और संवेदनशील क्षेत्रों यात्रा करने से बचने का आग्रह किया गया है। विशेष रूप से पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अगले पांच से छह दिनों तक उत्तरी क्षेत्रों में जाने से बचें।

