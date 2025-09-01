पाकिस्तान में बाढ़ से तबाही: 20 लाख लोगों का पलायन और 854 की मौत, डूबे 2200 गांव

पाकिस्तान आपदा प्राधिकरण की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत द्वारा सतलुज समेत अन्य नदियों में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की संभावना बनी हुई है। इससे हालात बिगड़ सकते हैं खासकर लाहौर समेत आस-पास के इलाक़े प्रभावित होंगे।

भारत से होकर बहने वाली रावी, सतलुज और चिनाब नदियां उफान पर हैं। भारतीय हिस्से वाले पंजाब में भीषण बाढ़ का कारण बनी इन नदियों का पानी पाकिस्तान में भी तबाही का कारण बन रहा है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में आई भीषण बाढ़ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। पंजाब के 2,200 से अधिक गांवों में दो मिलियन से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इस सप्ताह भारी मॉनसूनी बारिश और भारत द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त पानी के कारण पंजाब की नदियां- चेनाब, रावी और सतलुज- उफान पर हैं। पंजाब के ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्र जैसे लाहौर भी जलमग्न हो गए हैं।

प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, जिसमें सेना, पुलिस व अन्य एजेंसियां शामिल हैं। अब तक 750,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ की वजह से कम-से-कम 33 लोगों की मौत हुई है जबकि सैकड़ों घायल हुए हैं। पशुओं व संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। अब यह बाढ़ सिंध की ओर बढ़ रही है, जहां प्रशासन ने 'सुपर फ्लड' का अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने रविवार को गुड्डू और सक्कर बैराज का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यदि पानी का बहाव 9 लाख क्यूसेक या उससे अधिक हुआ तो सिंध के करीब 15 जिलों में बड़े पैमाने पर तबाही संभव है।

इससे लगभग 16 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने संवेदनशील बांधों व तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी है तथा पुलिस पिकेट्स स्थापित किए जा रहे हैं ताकि आपदा क्षेत्र में अपराधी गतिविधियों को रोका जा सके। देशभर में जून अंत से अब तक मानसून के कारण आई बाढ़ व भूस्खलन से कम-से-कम 854 लोगों की मौत हो चुकी है तथा हजार से अधिक घायल हुए हैं।