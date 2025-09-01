पाकिस्तान में दशकों बाद इतनी विकराल बाढ़; 854 की मौत, 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित

पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस हफ्ते पंजाब प्रांत से 10 लाख से अधिक लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकाला है। देश चार दशकों में सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है, जिसने सैकड़ों गांवों में तबाही मचाई और फसलों को जलमग्न कर दिया।

पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिश के कारण पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में बाढ़ आ गई है। पिछले 24 घंटों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। रविवार रात को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। अधिकारियों के मुताबिक, बाढ़ से अब तक लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों के दौरान 10 लोगों की मौत हो गई। इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पांच लोगों ने अपनी जान गंवाई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की रिपोर्ट के अनुसार, 26 जून से 31 अगस्त तक पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 854 हो गई है और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस हफ्ते पंजाब प्रांत से 10 लाख से अधिक लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकाला है। देश चार दशकों में सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है, जिसने सैकड़ों गांवों में तबाही मचाई और अनाज की फसलों को जलमग्न कर दिया। पंजाब की सूचना मंत्री आजामा बुखारी ने अपने बयान में कहा, 'पंजाब में आई भीषण बाढ़ से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार ने बाढ़ में फंसे 7,60,000 लोगों और 5,00,000 से ज्यादा पशुओं को बचाया है।'