अल्लाह के दुश्मनों को… मुस्लिम देशों से आसिम मुनीर ने की ये अपील, फिर उगल रहे जहर

संक्षेप: आसिम मुनीर ने मुस्लिम देशों से कहा है कि पाकिस्तान के पास हर उपकरण और तकनीक उपलब्ध है। मुनीर ने उन्हें भरोसा दिलवाते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान से उन्हें कोई भी सहायता मदद चाहिए तो वह जरूर मिलेगी।

पाकिस्तान के सैन्य चीफ फील्ड मार्शल आसिम आसिम मुनीर की तरफ से भड़काऊ बयानबाजियों का दौर थम नहीं रहा है। मुनीर ने एक बार फिर जहर उगला है जहां उन्होंने मुस्लिम देशों से 'अल्लाह के दुश्मनों' के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। दरअसल आसिम मुनीर इन दिनों अफ्रीकी और अरब देशों के दौरे पर हैं। इस क्रम में वह बीते सप्ताह अफ्रीकी देश लीबिया पहुंचे थे जहां उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां की हैं।

आसिम मुनीर के लीबिया में दिए गए एक भाषण का हिस्सा सामने आया है। अंग्रेजी में दिए गए इस भाषण में, मुनीर ने मुस्लिम देशों के बीच धार्मिक एकजुटता का आह्वान किया। मुनीर ने आगे कहा कि मुस्लिम देश दर्द में हैं। उन्होंने कहा, "अगर हम दुनिया को देखें, तो हम पाते हैं कि मुस्लिम दुनिया बहुत मुश्किल और दर्द में है। पिछले 20 सालों में सात या आठ शानदार मुस्लिम देश, एक के बाद एक, तबाह हो गए हैं।" उन्होंने कहा, “दुर्भाग्य से आज मुस्लिम दुनिया उन लोगों की धोखेबाजी, चालों और साजिशों का शिकार हो गई है जो इसका पतन सुनिश्चित करना चाहते हैं।”

क्या आह्वान? आसिम मुनीर ने कहा कि अल्लाह के दुश्मनों से तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा, "हमें, मुसलमानों के तौर पर, कहा गया था, और हमें अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार रहना ताकि उन लोगों के दिलों में दहशत फैलाई जा सके जो अल्लाह के दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं, और जिन्हें हम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है।"