Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan field marshal Asim Munir says muslim nations to strike terror on enemies of allah
अल्लाह के दुश्मनों को… मुस्लिम देशों से आसिम मुनीर ने की ये अपील, फिर उगल रहे जहर

अल्लाह के दुश्मनों को… मुस्लिम देशों से आसिम मुनीर ने की ये अपील, फिर उगल रहे जहर

संक्षेप:

आसिम मुनीर ने मुस्लिम देशों से कहा है कि पाकिस्तान के पास हर उपकरण और तकनीक उपलब्ध है। मुनीर ने उन्हें भरोसा दिलवाते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान से उन्हें कोई भी सहायता मदद चाहिए तो वह जरूर मिलेगी।

Dec 23, 2025 02:53 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के सैन्य चीफ फील्ड मार्शल आसिम आसिम मुनीर की तरफ से भड़काऊ बयानबाजियों का दौर थम नहीं रहा है। मुनीर ने एक बार फिर जहर उगला है जहां उन्होंने मुस्लिम देशों से 'अल्लाह के दुश्मनों' के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। दरअसल आसिम मुनीर इन दिनों अफ्रीकी और अरब देशों के दौरे पर हैं। इस क्रम में वह बीते सप्ताह अफ्रीकी देश लीबिया पहुंचे थे जहां उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां की हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आसिम मुनीर के लीबिया में दिए गए एक भाषण का हिस्सा सामने आया है। अंग्रेजी में दिए गए इस भाषण में, मुनीर ने मुस्लिम देशों के बीच धार्मिक एकजुटता का आह्वान किया। मुनीर ने आगे कहा कि मुस्लिम देश दर्द में हैं। उन्होंने कहा, "अगर हम दुनिया को देखें, तो हम पाते हैं कि मुस्लिम दुनिया बहुत मुश्किल और दर्द में है। पिछले 20 सालों में सात या आठ शानदार मुस्लिम देश, एक के बाद एक, तबाह हो गए हैं।" उन्होंने कहा, “दुर्भाग्य से आज मुस्लिम दुनिया उन लोगों की धोखेबाजी, चालों और साजिशों का शिकार हो गई है जो इसका पतन सुनिश्चित करना चाहते हैं।”

ये भी पढ़ें:सऊदी अरब ने आसिम मुनीर को दिया सबसे बड़ा सम्मान, डिफेंस डील के बाद एक और तोहफा
ये भी पढ़ें:US ने पाक को दिए 1.25 अरब डॉलर; बलूचिस्तान पर आसिम-शरीफ का बड़ा दांव क्या?

क्या आह्वान?

आसिम मुनीर ने कहा कि अल्लाह के दुश्मनों से तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा, "हमें, मुसलमानों के तौर पर, कहा गया था, और हमें अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार रहना ताकि उन लोगों के दिलों में दहशत फैलाई जा सके जो अल्लाह के दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं, और जिन्हें हम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है।"

पाकिस्तान को बताने लगे मसीहा

मुनीर ने कहा कि मुस्लिम देश फिलहाल कमजोर हो रहे हैं क्योंकि अन्य देशों ने मुस्लिम देशों से तकनीक चुरा ली हैं। वहीं मुनीर ने पाकिस्तान को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास हर उपकरण और तकनीक उपलब्ध है। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान से आपको जो भी सहायता चाहिए, वह आपके दरवाजे पर उपलब्ध होगी।” मुनीर का यह बयान बेहद हास्यास्पद है क्योंकि पाकिस्तान मौजूदा समय में अरबों डॉलर कर्ज के तले डूबा है और देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Pakistan News India Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।