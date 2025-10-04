पाकिस्तान में हिंदू शख्स के साथ फिर बर्बरता, ढाबे पर खाने के लिए हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पीटा
पाकिस्तान में सिंध के कोटरी में हिंदू लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। बागरी समुदाय के युवक को स्थानीय ढाबे पर खाना खाने के लिए पीटा गया। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की पहचान दोलत बागरी के रूप में हुई, जो दोपहर का भोजन करने के लिए सड़क किनारे के ढाबे पर गया था। जब ढाबे के मालिक और कई अन्य लोगों ने उसकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई। उन लोगों ने दोलत के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए, उसे बेरहमी से पीटा और उसकी जेब से 60 हजार रुपये लूट लिए।
दोलत बागरी ने दया की गुहार लगाई। इसके बावजूद, हमलावरों ने उसे वहां खाने के लिए आने पर बहुत मारा। हमले का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे देखकर लोग भड़क गए और न्याय की मांग उठाई। हंगामे के बाद कोटरी पुलिस ने दोलत की शिकायत पर 7 आरोपियों (फय्याज अली, अरशद अली, मुईन अली, शफी मुहम्मद, नियाज, दार मुहम्मद और इकराम) व ढाबे के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर गंभीर चिंता
ऐसे में पुलिस की निष्क्रियता और सिंध में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। मामला दर्ज होने से पहले, जामशोरो के जिला और सत्र न्यायालय में SSP और SHO जामशोरो के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए याचिका दायर की गई थी। इसके बाद ही पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से बागरी जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को उजागर किया है। ये लोग यहां सामाजिक बहिष्कार का सामना लंबे समय से कर रहे हैं।
