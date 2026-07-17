पाकिस्तान से करोड़ों डॉलर निकालकर भागा एक और मुस्लिम देश, बहुत बुरा हाल
खाड़ी युद्ध के चलते पाकिस्तान में भारी आर्थिक संकट। बहरीन ने पाकिस्तानी बांड्स से 3 करोड़ डॉलर निकाले। यूएई के बाद निवेशकों ने मोड़ा मुंह, विकास दर 4% से नीचे रहने का अनुमान। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
ईरान पर अमेरिका और इजराइल के ताजा हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्र में भड़के युद्ध का सीधा असर अब पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान में विदेशी निवेश आने के बजाय तेजी से बाहर जा रहा है।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष (2026-27) के पहले 10 दिनों में घरेलू बाजार में, खासकर खाड़ी देशों से, कोई भी नया विदेशी निवेश नहीं आया है। युद्ध ने न सिर्फ कच्चे तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। यहां न तो कोई विदेशी निवेश आ रहा है और न ही निर्यात के लिए बाजार में कोई स्थिरता बची है।
बहरीन ने निकाले 3 करोड़ डॉलर
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मुस्लिम देश बहरीन ने पाकिस्तानी घरेलू बांड्स से अपने 3 करोड़ डॉलर निकाल लिए हैं। इसमें से 2.1 करोड़ डॉलर ट्रेजरी बिल से और 90 लाख डॉलर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बांड्स (PIBs) से निकाले गए हैं। बहरीन में अमेरिका की बड़ी सैन्य मौजूदगी है और यह ईरानी जवाबी हमलों के मुख्य निशानों में से एक है। यही वजह है कि वहां के निवेशकों ने अपना पैसा सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया है।
यूएई ने भी खींचे थे हाथ, सऊदी ने की थी मदद
खाड़ी क्षेत्र में चल रहे इस संघर्ष के कारण पाकिस्तान के लिए मध्य पूर्वी देशों से निवेश हासिल करने के रास्ते लगभग बंद हो गए हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि युद्ध के हालात बनते ही यूएई ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खाते में रखे अपने 3.5 अरब डॉलर तुरंत निकाल लिए थे। हालांकि, पाकिस्तान को चालू खाते के संकट से बचाने और डिफॉल्ट के खतरे से निकालने के लिए सऊदी अरब ने तुरंत इस रकम की भरपाई कर दी थी।
सिर्फ लक्जमबर्ग से आया मामूली निवेश
पाकिस्तान के ट्रेजरी बिल विकासशील देशों में सबसे ज्यादा (11.5% तक) रिटर्न देते हैं। इसके बावजूद, चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 10 दिनों में विदेशी निवेश के नाम पर केवल लक्जमबर्ग से 40 लाख डॉलर का ही निवेश दर्ज किया गया है। वहीं, अगर पिछले पूरे वित्त वर्ष (FY26) की बात करें तो पाकिस्तानी घरेलू बांड्स से आधे अरब डॉलर से ज्यादा की भारी निकासी दर्ज की गई थी।
रेमिटेंस और अर्थव्यवस्था पर मंडराता खतरा
राहत की बात अभी सिर्फ इतनी है कि खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस (प्रवासियों द्वारा देश भेजी जाने वाली रकम) पर युद्ध का फिलहाल कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। लेकिन मुद्रा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा, तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले रेमिटेंस को भी तगड़ा झटका लग सकता है।
एक पाकिस्तानी निर्यातक के मुताबिक, "28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से अनिश्चितता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। हम दो प्रांतों में सुरक्षा समस्याओं का सामना कर रहे हैं और हमारा निर्यात भी पूरी तरह से ठप हो गया है।" विशेषज्ञों का मानना है कि इन हालात में पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर 4% से नीचे ही रहेगी और मौजूदा माहौल में युवाओं के लिए कोई नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद नहीं है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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