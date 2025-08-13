Pakistan did a good job against terrorism US said action against BLA आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने अच्छा काम किया; ऐसा US ने कहा, BLA के खिलाफ कार्रवाई, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan did a good job against terrorism US said action against BLA

आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने अच्छा काम किया; ऐसा US ने कहा, BLA के खिलाफ कार्रवाई

अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) और इसके उग्रवादी धड़े मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। बीएलए दशकों से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी आंदोलन चला रही है और स्वतंत्रता की मांग करती है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 06:50 AM
share Share
Follow Us on
आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने अच्छा काम किया; ऐसा US ने कहा, BLA के खिलाफ कार्रवाई

अमेरिका का मानना है पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के देश ने इसकी प्रशंसा की है। यह बयान पाकिस्तान-अमेरिका काउंटर टेररिज्म डायलॉग के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति में दिया गया, जो कि मंगलवार को इस्लामाबाद में संपन्न हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की, जिसमें जाफर एक्सप्रेस आतंकी हमला और खुज़दार में स्कूल बस पर बम धमाका शामिल हैं।

संयुक्त बयान के मुताबिक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन आतंकवादी संगठनों को नियंत्रित करने में पाकिस्तान की निरंतर सफलताओं की सराहना की है जो क्षेत्र और विश्व की शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।

इससे एक दिन पहले अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) और इसके उग्रवादी धड़े मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। आपको बता दें बीएलए दशकों से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी आंदोलन चला रही है और इस क्षेत्र की स्वतंत्रता की मांग करती है।

अमेरिका ने बीएलए को 2019 में स्पेशली डिजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट (SDGT) घोषित किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, “2019 के बाद से बीएलए ने कई और हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें मजीद ब्रिगेड के हमले भी शामिल हैं।”

रविवार को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने चार दिवसीय भारत-पाक संघर्ष के बाद दूसरी बार अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व से मुलाकात की। पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय के प्रतिनिधियों से भी उनकी बातचीत हुई।

Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।