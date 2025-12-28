भारत ने 10 मई की सुबह नूर खान एयरबेस पर बोला था हमला, पाकिस्तान ने पहली बार किया स्वीकार
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने स्वीकार किया है कि भारत ने 10 मई की सुबह नूर खान एयरबेस पर हमला किया था। यह दोनों देशों के बीच चार दिनों तक चले सशस्त्र संघर्ष के 8 महीने बाद पहली बार है जब पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया है। डार ने कहा कि मई के संघर्ष के दौरान इस्लामाबाद ने पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता की कोई मांग नहीं की थी, लेकिन उनका दावा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने नई दिल्ली से बात करने की इच्छा जताई थी।
भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया। यह पहलगाम हमले का बदला था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। इन हमलों के कारण दोनों देशों के बीच चार दिनों तक तीव्र संघर्ष हुआ और 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ यह समाप्त हुआ। विदेश मंत्री का भी पदभार संभालने वाले इशाक डार ने कहा, 'भारत की ओर से छोड़े गए 80 में से 79 ड्रोनों को 36 घंटों के अंदर रोक लिया गया। इसके बाद भारत ने 10 मई की सुबह नूर खान एयरबेस पर हमला किया, जिसके कारण पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई हुई।'
अमेरिकी विदेश मंत्री का सुबह-सुबह आया फोन
इशका डार ने कहा कि 10 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने उन्हें सुबह करीब 8:17 बजे फोन किया। उन्होंने बताया कि भारत युद्धविराम के लिए तैयार है और पूछा कि क्या पाकिस्तान सहमत होगा। इस पर मैंने कहा कि हम कभी युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने आगे कहा कि सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने बाद में उनसे संपर्क किया और भारत से बात करने की इजाजत मांगी। बाद में पुष्टि की गई कि युद्धविराम पर सहमति हो गई है। पाकिस्तानी मंत्री ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने 7 मई की हवाई लड़ाई में 7 भारतीय जेट गिराए, लेकिन इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने पाकिस्तान की स्थिति दोहराई कि क्षेत्र में स्थायी शांति जम्मू-कश्मीर विवाद के समाधान से जुड़ी हुई है।
