भारत ने 10 मई की सुबह नूर खान एयरबेस पर बोला था हमला, पाकिस्तान ने पहली बार किया स्वीकार

संक्षेप: इशाक डार ने कहा कि मई के संघर्ष के दौरान इस्लामाबाद ने पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता की कोई मांग नहीं की थी, लेकिन उनका दावा है कि अमेरिकी और सऊदी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली से बात करने की इच्छा जताई थी।

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने स्वीकार किया है कि भारत ने 10 मई की सुबह नूर खान एयरबेस पर हमला किया था। यह दोनों देशों के बीच चार दिनों तक चले सशस्त्र संघर्ष के 8 महीने बाद पहली बार है जब पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया है। डार ने कहा कि मई के संघर्ष के दौरान इस्लामाबाद ने पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता की कोई मांग नहीं की थी, लेकिन उनका दावा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने नई दिल्ली से बात करने की इच्छा जताई थी।

भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया। यह पहलगाम हमले का बदला था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। इन हमलों के कारण दोनों देशों के बीच चार दिनों तक तीव्र संघर्ष हुआ और 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ यह समाप्त हुआ। विदेश मंत्री का भी पदभार संभालने वाले इशाक डार ने कहा, 'भारत की ओर से छोड़े गए 80 में से 79 ड्रोनों को 36 घंटों के अंदर रोक लिया गया। इसके बाद भारत ने 10 मई की सुबह नूर खान एयरबेस पर हमला किया, जिसके कारण पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई हुई।'