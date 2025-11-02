भारत चाहता है कि पाकिस्तान... पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का नया दावा

संक्षेप: इस हफ्ते की शुरुआत में भी आसिफ ने अपना दावा दोहराते हुए कहा था कि अफगानिस्तान भारत के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, जबकि तालिबान को भारत द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने शनिवार को दावा किया कि पाकिस्तान इस समय पर दो मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। अफगानिस्तान तालिबान के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच, आसिफ ने भारत के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद को पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर व्यस्त रखना चाहता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पिछले महीने अफगानिस्तान तालिबान के साथ संघर्ष और फिर अनिश्चित युद्धविराम पर अपनी बात रख रहे आसिफ ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली अशरफ गनी के दौर से ही पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान से साथ छद्म युद्ध छेड़ चुका है। अब इस बात के व्यापक सबूत सामने आ रहे हैं।

पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज से बात करते हुए आसिफ ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ सबूत होने की बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर हिन्दुस्तान के खिलाफ सबूत पेश करेगा। गौरतलब है कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का सबूतों को लेकर कुछ ज्यादा अच्छा इतिहास नहीं रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने भारत के फाइटर जेट गिराने की बात की थी, लेकिन जब सबूत दिखाने की बात आई तो उन्होंने खुले तौर पर सोशल मीडिया देखने को कह दिया था, जिससे पाकिस्तान की घरेलू राजनीति और वैश्विक स्तर पर उनकी काफी भद्द पिटी थी।

भारत का प्रॉक्सी है अफगानिस्तान पाकिस्तान शुरुआत से ही अफगानिस्तान पर भारत का प्रॉक्सी होने का आरोप लगाता रहा है। पिछले हफ्ते दोनों देशों के संघर्ष के बीच तालिबान विदेश मंत्री मुत्तकी की भारत यात्रा को लेकर भी ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाए थे। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आसिफ ने अपना दावा दोहराते हुए कहा था कि अफगानिस्तान भारत के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, जबकि तालिबान को भारत द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। डॉन के अनुसार, उन्होंने कहा, "काबुल में कठपुतली का तमाशा चलाने वाले और कठपुतली का तमाशा करने वाले लोग दिल्ली द्वारा नियंत्रित हैं।"