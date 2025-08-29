'बाढ़ का पानी लाशें लेकर आ रहा', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भारत के खिलाफ अजीबोगरीब दावा

ख्वाजा आसिफ अली ने कहा कि स्थानीय लोगों ने सीमा पार से शव बहकर आने की बात बताई, क्योंकि सियालकोट जम्मू से निकलने वाली नदियों के नीचे की ओर बसा है और भारत की ओर से पानी छोड़े जाने पर अक्सर बाढ़ का सामना करता है।

पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस बीच, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने मौजूदा संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने एक अजीब दावा किया कि सीमा पार से आने वाला बाढ़ का पानी अपने साथ लाशें लेकर आया। न्यूज पोर्टल डायलॉग पाकिस्तान के अनुसार, ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले बाढ़ के पानी में शव, मवेशी और मलबे के ढेर बहकर आए हैं। इससे नगर निगम की टीमों को पानी निकालने में कठिनाई हो रही है।

ख्वाजा आसिफ अली ने कहा कि स्थानीय लोगों ने सीमा पार से शव बहकर आने की बात बताई, क्योंकि सियालकोट जम्मू से निकलने वाली नदियों के नीचे की ओर बसा है और भारत की ओर से पानी छोड़े जाने पर अक्सर बाढ़ का सामना करता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के अनुसार, भारत ने दो बार पाकिस्तान को नदियों में पानी छोड़ने से पहले सूचना दी थी। उनके इस बयान को लेकर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ही लोग आलोचना करने लगे। कई लोगों ने मंत्री पर सरकार की बुनियादी ढांचे और बाढ़ की तैयारियों में नाकामी से ध्यान हटाने का आरोप लगाया।