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भारत जैसा दुश्मन... PoK में प्रदर्शनकारियों की हत्या को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बताया सही

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
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पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और उनकी हत्या का बचाव करते हुए कहा है कि वे उन्हें भारत की तरह दुश्मन मानते हैं।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी और उनकी हत्या का खुला बचाव करते हुए कहा है कि वे इन प्रदर्शनकारियों को भारत की तरह ही 'दुश्मन' मानते हैं। उनका यह विवादास्पद बयान तब सामने आया है जब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ताजा कार्रवाई में दर्जनों आम नागरिकों के मारे जाने की रिपोर्ट्स आई हैं और भारत ने पाकिस्तान पर बेगुनाह लोगों पर जुल्म तथा क्रूरता का गंभीर आरोप लगाया है।

ख्वाजा आसिफ ने साफ शब्दों में कहा कि मैं पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत की ही कैटेगरी में रखता हूं और उन्हें भी भारत की तरह दुश्मन मानता हूं। रक्षा मंत्री का यह बयान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट क्षेत्र में नई हिंसा के बीच आया है। वहां स्थानीय लोग पिछले कई हफ्तों से अपने बुनियादी अधिकारों ( रोजगार, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक राहत) के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं।

अब तक 80 से ज्यादा मौतें

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है। सोमवार को सुरक्षा बलों की गोलीबारी में करीब 25 लोगों की मौत हो गई। 5 जून को शुरू हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद पाकिस्तानी सेना व अन्य सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के बाद से अब तक इस क्षेत्र में 80 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि मंगलवार को स्थिति और खराब हो गई। मीरपुर जिले में पाकिस्तानी सेना के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर ताजा फायरिंग की, जिसमें 12 आम नागरिक मारे गए और कम से कम 50 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोप लगाए गए हैं कि सुरक्षा बलों ने केवल भीड़ को तितर-बितर करने के बजाय प्रदर्शनकारियों पर सीधी और जानबूझकर गोलीबारी की। कई जगहों पर लाठियां, आंसू गैस और गोली का एक साथ इस्तेमाल किया गया।

क्या कह रहे स्थानीय?

खबर है कि हिंसा के बावजूद पीओके के लोग अपने बुनियादी अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। स्थानीय चश्मदीदों, कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़कों पर लाशों से भरे मंजर का जिक्र किया गया है। लोगों ने बताया कि गोलीबारी के बाद सड़कें खून से लथपथ हो गईं। घायल लोग जगह-जगह पड़े मिले। पर्याप्त एंबुलेंस और चिकित्सा सुविधा न होने के कारण स्थानीय युवकों को घायलों को अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए एक शख्स ने कहा कि कश्मीरियों का खून सड़कों पर बह रहा है। दुनिया चुप क्यों है?

भारत का कड़ा रुख

भारत सरकार ने मंगलवार को आधिकारिक बयान जारी कर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में आम लोगों पर हो रही कथित गोलीबारी की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली ने पाकिस्तान पर बेगुनाह नागरिकों पर जुल्म, दमन और क्रूरता का आरोप लगाते हुए कहा कि इस्लामाबाद अपने कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन कर रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे तथाकथित चुनावों को भी 'दिखावटी और नाटक' करार दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों पर ध्यान देना चाहिए।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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