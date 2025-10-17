अफगानिस्तान से पस्त पाकिस्तान को भारत का भी सता रहा डर, बौखलाहट में जताई एक चिंता
संक्षेप: पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से पूछा गया, 'अगर दो-मोर्चे का युद्ध छिड़ता है तो क्या आपने प्रधानमंत्री के साथ इससे निपटने के लिए बैठक की है?' आसिफ ने जवाब देते हुए कहा कि हां, रणनीतियां तैयार हैं। मैं इन्हें सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं कर सकता।'
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को इस्लामाबाद और काबुल के बीच तनाव से जोड़कर विवाद खड़ा कर दिया है। समा टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत सीमा पर गंदी चाल चल सकता है। आसिफ ने दावा किया कि अफगानिस्तान से लगे बॉर्डर पर टेंशन के बीच पाकिस्तान दो-मोर्चे के युद्ध के लिए तैयार है। ख्वाजा आसिफ से सवाल पूछा गया कि क्या भारत की ओर से सीमा पर उकसावे की संभावना हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'बिल्कुल, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं।'
एंकर ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से पूछा, 'अगर दो-मोर्चे का युद्ध छिड़ता है तो क्या आपने प्रधानमंत्री के साथ इससे निपटने के लिए कोई बैठक की है?' आसिफ ने जवाब देते हुए कहा कि हां, रणनीतियां तैयार हैं। मैं इन्हें सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। इससे पहले आसिफ ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर भारत की ओर से प्रॉक्सी युद्ध लड़ने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद को अपने क्षेत्र में पनाह देता रहा है। अब इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर भारत की ओर से प्रॉक्सी वॉर लड़ने का आरोप लगाया है।
हफ्ते भर सीमा पर हुई हिंसा
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का ताजा बयान इस्लामाबाद और काबुल के बीच बुधवार देर रात 48 घंटे के युद्धविराम पर सहमति के बाद आया, जब उस दिन सीमा पार झड़पों में दर्जनों सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई थी। यह अस्थायी युद्धविराम दोनों पड़ोसियों के बीच हफ्ते भर की हिंसा के बाद हुआ। वहीं, भारत ने गुरुवार को कहा कि वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष से उत्पन्न स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि काबुल में भारत का टेक्निकल मिशन अगले कुछ दिनों में दूतावास में बदल जाएगा।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।