Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan declared former army officer Adil Raja terrorist under Schedule 4 Know Reason
शहबाज सरकार से दो-दो हाथ करने वाला रिटायर्ड आर्मी अफसर आतंकी घोषित, जानें क्यों मिली सजा

शहबाज सरकार से दो-दो हाथ करने वाला रिटायर्ड आर्मी अफसर आतंकी घोषित, जानें क्यों मिली सजा

संक्षेप:

आतंकवादी घोषित होने को खारिज करते हुए आदिल राजा ने कहा कि इसका उद्देश्य असहमति की आवाज को दबाना है। उन्होंने कहा कि वे अपना काम जारी रखेंगे और इस कदम को पाकिस्तान में तानाशाही के खिलाफ अपने विरोध का प्रमाण बताया।

Dec 28, 2025 07:54 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पूर्व सेना अधिकारी मेजर (रिटायर्ड) आदिल राजा को अनुसूची 4 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। आदिल राजा ने इस फैसले को ट्रांसनेशनल दमन की कार्रवाई करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में आदिल राजा ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें अनुसूची 4 में शामिल करके आतंकवादी घोषित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम सैन्य प्रतिष्ठान के आलोचकों के खिलाफ चलाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय दमन अभियान का हिस्सा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आदिल राजा ने कहा कि यह पदनाम ब्रिटेन से उनके प्रत्यर्पण के असफल प्रयासों के बाद दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई किसी आपराधिक कृत्य से जुड़ी नहीं है, बल्कि उनके पत्रकारिता कार्य और सत्ता के खिलाफ आलोचना के लिए प्रतिशोध है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रत्यर्पण में असफल होने के बाद पाकिस्तानी सरकार ने उनके परिवार के घर पर हमला करवाया और उन्हें औपचारिक रूप से आतंकवादी घोषित करके दमन को तेज कर दिया। उन्होंने इसे पाकिस्तान की सैन्य संस्था द्वारा चलाए जा रहे सुनियोजित अभियान का हिस्सा बताया।

आतंकवादी घोषित होने को खारिज करते हुए आदिल राजा ने कहा कि इसका उद्देश्य असहमति की आवाज को दबाना है। उन्होंने कहा कि वे अपना काम जारी रखेंगे और इस कदम को पाकिस्तान में तानाशाही के खिलाफ अपने विरोध का प्रमाण बताया। उन्होंने बलूच कार्यकर्ता महरंग बलूच और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सहित अन्य आलोचकों और कैदियों के साथ एकजुटता जताई और कहा कि यह घोषणा उन्हें खुलकर बोलने से नहीं रोक सकेगी।

हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से आदिल राजा के दावों या उनके नाम को अनुसूची 4 में शामिल करने के कारणों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

बता दें कि ये सब लंदन के बाहरी इलाके में आदिल राजा के घर पर हाल ही में हुई चोरी के बाद हुआ है। राजा के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर उसको तहस-नहस कर दिया। उस समय घर में कोई नहीं था। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, FIR दर्ज की गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आदिल राजा ने इस घटना को ब्रिटेन में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दमन से जोड़ा है, जिसे उन्होंने विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी आलोचकों और असंतुष्टों को निशाना बनाने वाले दमन के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि यह घटना कैम्ब्रिज में पूर्व पाकिस्तानी मंत्री शहजाद अकबर पर हुए टार्गेटेड हमले के तुरंत बाद हुई।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Pakistan News International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।