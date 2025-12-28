शहबाज सरकार से दो-दो हाथ करने वाला रिटायर्ड आर्मी अफसर आतंकी घोषित, जानें क्यों मिली सजा

संक्षेप: आतंकवादी घोषित होने को खारिज करते हुए आदिल राजा ने कहा कि इसका उद्देश्य असहमति की आवाज को दबाना है। उन्होंने कहा कि वे अपना काम जारी रखेंगे और इस कदम को पाकिस्तान में तानाशाही के खिलाफ अपने विरोध का प्रमाण बताया।

पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पूर्व सेना अधिकारी मेजर (रिटायर्ड) आदिल राजा को अनुसूची 4 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। आदिल राजा ने इस फैसले को ट्रांसनेशनल दमन की कार्रवाई करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में आदिल राजा ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें अनुसूची 4 में शामिल करके आतंकवादी घोषित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम सैन्य प्रतिष्ठान के आलोचकों के खिलाफ चलाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय दमन अभियान का हिस्सा है।

आदिल राजा ने कहा कि यह पदनाम ब्रिटेन से उनके प्रत्यर्पण के असफल प्रयासों के बाद दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई किसी आपराधिक कृत्य से जुड़ी नहीं है, बल्कि उनके पत्रकारिता कार्य और सत्ता के खिलाफ आलोचना के लिए प्रतिशोध है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रत्यर्पण में असफल होने के बाद पाकिस्तानी सरकार ने उनके परिवार के घर पर हमला करवाया और उन्हें औपचारिक रूप से आतंकवादी घोषित करके दमन को तेज कर दिया। उन्होंने इसे पाकिस्तान की सैन्य संस्था द्वारा चलाए जा रहे सुनियोजित अभियान का हिस्सा बताया।

आतंकवादी घोषित होने को खारिज करते हुए आदिल राजा ने कहा कि इसका उद्देश्य असहमति की आवाज को दबाना है। उन्होंने कहा कि वे अपना काम जारी रखेंगे और इस कदम को पाकिस्तान में तानाशाही के खिलाफ अपने विरोध का प्रमाण बताया। उन्होंने बलूच कार्यकर्ता महरंग बलूच और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सहित अन्य आलोचकों और कैदियों के साथ एकजुटता जताई और कहा कि यह घोषणा उन्हें खुलकर बोलने से नहीं रोक सकेगी।

हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से आदिल राजा के दावों या उनके नाम को अनुसूची 4 में शामिल करने के कारणों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।