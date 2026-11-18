Pakistan Debt News: पाकिस्तान का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता कोई और नहीं, बल्कि उसका 'सदाबहार दोस्त' और भारत का दूसरा बड़ा पड़ोसी चीन है। अकेले चीन का पाकिस्तान पर 22.4 अरब डॉलर का कर्ज बकाया है।

Pakistan Debt News: ज्यों-ज्यों दवा दी, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया। पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर यह कहावत एकदम सटीक बैठती है। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक बदहाली और तंगहाली से जूझ रहा है लेकिन हैरत की बात यह है कि इस आर्थिक बदहाली के बावजूद उसे कर्ज देने वाले कद्रदान कम नहीं हो रहे हैं। इस मामले में अपना पूर्वी पड़ोसी देश यानी चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा है। अलग-अलग कर्जदाताओं में, चीन पाकिस्तान को सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्ज दाता देश बनकर उभरा है, जिसका हिस्सा पाकिस्तान के कुल ऋण में 22.4 अरब डॉलर है। इसके बाद विश्व बैंक (19.2 अरब डॉलर) और एशियाई विकास बैंक (16.83 अरब डॉलर) जैसे अन्य कर्जदाता आते हैं।

विश्व बैंक की 'इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2026' पाकिस्तान पर बढ़ते विदेशी कर्ज के बोझ की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 2015 के स्तर से लगभग दोगुना हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2015 में पाकिस्तान पर कुल कर्ज 68.7 अरब डॉलर था, जो 2024 के 129.9 अरब डॉलर से 4% बढ़कर 2025 में 135.1 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। सिर्फ 10 सालों में इसमें 97% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कंगाली के मुहाने पर खड़ा पाकिस्तान विदेशी कर्ज के दलदल में गहराई से धंसता जा रहा है। गंभीर आर्थिक संकट और बदहाली के बावजूद सवाल यह उठता है कि दुनिया के बड़े देश और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इस कर्जदार देश पर मेहरबान क्यों हैं? क्यों इसे बार-बार कर्ज और बेलआउट पैकेज थमाए जा रहे हैं?

कर्ज का पहाड़ और रीढ़ तोड़ता ब्याज पाकिस्तान के कुल 135.1 अरब डॉलर के बाहरी कर्ज में से 107.1 अरब डॉलर का कर्ज सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत श्रेणी में आता है। इसमें से लगभग 57 अरब डॉलर बहुपक्षीय देनदारों का ऋण है। 42 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज द्विपक्षीय लेनदारों का है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हाल यह है कि वर्ष 2025 में उसे अपनी कुल निर्यात कमाई का 33% हिस्सा केवल बाहरी कर्ज और ब्याज चुकाने में पानी की तरह बहाना पड़ा है। वहीं, देश का कुल विदेशी कर्ज उसके सकल राष्ट्रीय आय (GNI) का 34% हो चुका है।

पड़ोसी चीन की 'मेहरबानी' का असली सच पाकिस्तान का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता कोई और नहीं, बल्कि उसका 'सदाबहार दोस्त' और भारत का दूसरा बड़ा पड़ोसी चीन है। अकेले चीन का पाकिस्तान पर 22.4 अरब डॉलर का कर्ज बकाया है। इसके बाद विश्व बैंक (19.2 अरब डॉलर) और एशियाई विकास बैंक (16.83 अरब डॉलर) का स्थान आता है। चीन की इस दरियादिली का मुख्य जरिया 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' (CPEC) है, जो बीजिंग के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' का हिस्सा है। इसके तहत 15 वर्षों में 62 अरब डॉलर के निवेश का खाका तैयार किया गया था।

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के वरिष्ठ फेलो और पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन के अनुसार, चीन का पाकिस्तान को बार-बार बेलआउट देना या पुराने कर्जों की पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाना महज कोई आर्थिक नीति नहीं है। इसके पीछे दोनों देशों के रणनीतिक संबंध हैं। चीन CPEC के जरिए पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा देकर उसे अपने सामरिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

IMF की मजबूरी और अमेरिका का राजनीतिक खेल 1950 में IMF में शामिल होने के बाद से पाकिस्तान अब तक करीब दो दर्जन (24) बेलआउट पैकेज ऐंठ चुका है। हाल ही में अक्टूबर में IMF ने अपने मौजूदा कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को 1.21 अरब डॉलर की एक और किस्त जारी करने पर सहमति जताई है। IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ के अनुसार, IMF का काम संकटग्रस्त सदस्य देशों की मदद करना है और वह आसानी से मुंह नहीं मोड़ सकता। हालांकि, इसके फैसलों में राजनीतिक गणित भी हावी रहता है।

TOI की रिपोर्ट में सुशांत सरीन के हवाले से कहा गया है कि IMF में अमेरिका के पास 16% से 17% वोट शेयर है, जबकि किसी भी IMF ऋण को वीटो करने के लिए 15% वोट शेयर काफी होता है। अमेरिका फिलहाल पाकिस्तान पर ज्यादा सख्त दबाव नहीं बनाना चाहता, इसलिए वहां से हरी झंडी मिल जाती है। दूसरी ओर, भारत के पास महज 2% से कुछ अधिक वोट शेयर है, जो वीटो करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज: कंगाली में फंसी जनता पाकिस्तान में कर्ज का दुष्चक्र इस कदर हावी है कि वित्त वर्ष 2026 में उसने 16.16 अरब डॉलर का नया बाहरी कर्ज लिया, जिसमें से 14.44 अरब डॉलर पुराना कर्ज (11.20 अरब डॉलर मूलधन और 3.24 अरब डॉलर ब्याज) चुकाने में निकल गए। सरकारी दावों में आर्थिक वृद्धि दर (FY26 में 3.7% और FY27 में 3.8% का अनुमान) और विदेशी मुद्रा भंडार (सितंबर 2025 तक 21.5 अरब डॉलर) सुधरने की बात कही जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत भयावह है।