फिर चीन का दमखम हुआ फुस्स, पाकिस्तान में ढह गया बांध; भारी जलजला
पाकिस्तान में बन रहे बांध का एक हिस्सा सोमवार को ढह गया। इसके चलते अचानक बांध के जलाशय में बाढ़ आ गई। यह बांध चीन के सहयोग से बन रहा है।
पाकिस्तान में बन रहे बांध का एक हिस्सा सोमवार को ढह गया। इसके चलते अचानक बांध के जलाशय में बाढ़ आ गई। यह हिस्सा 1,530 मेगावाट का तारबेला डैम 5वीं एक्सटेंशन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के निर्माणाधीन टनल-5 का था। यह बांध चीन के सहयोग से बन रहा है। अचानक हुए इस हादसे के चलते वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा काम रोक दिया गया है और कर्मचारियों को वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है।
दूसरी बार हुई घटना
साल 2025 के बाद तारबेला-5 प्रोजेक्ट में यह दूसरी बड़ी घटना हुई है। उस साल जुलाई में, पाकिस्तान वॉटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी उस प्रॉजेक्ट पर हुए नुकसान की जिम्मेदार थी। पाकिस्तान के डॉन अखबार के मुताबिक 15-पेज की रिपोर्ट के मुताबिक, तीन सदस्यीय स्वतंत्र जांच समिति ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद डिजायन में बिना अनुमति के बदलाव किए गए। यह डैम को हुए नुकसान में एक अहम कारण माना गया। कमेटी ने बताया कि घटना कॉन्ट्रैक्ट के बाहर कई कदमों और सभी तीन पक्षों के कॉन्ट्रैक्चुअल उल्लंघनों के बाद हुई।
डिजाइन में मनमाना बदलाव
रिपोर्ट के मुताबिक ठेकेदार ने एक कॉफरडैम डिजाइन में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। अनुबंध के तहत इसकी अनुमति नहीं थी। जबकि इंजीनियर ने तकनीकी अनुपालन सुनिश्चित किए बिना डिजायन की कमी को शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया। डब्ल्यूपीडीए ने बाद में निर्माण के पूरा होने के करीब बदलाव को मंजूरी दे दी, वो भी बिना किसी जांच के। रिपोर्ट में कहा गया कि पार्टियों ने सिविल वर्क्स और कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत अपने-अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की अनदेखी की। इससे एक कमजोर कॉफरडैम का निर्माण हुआ, जिसकी संरचनात्मक विफलता ने परियोजना में बाढ़, देरी और आर्थिक नुकसान पैदा किया।
रिपोर्ट के अनुसार, पीसीसीसीएल ने परियोजना में, चैनल सहित, कॉफरडैम डिज़ाइन की जगह चट्टानों से भरी संरचना रखने का प्रस्ताव दिया था, जिसे एक कमजोर विकल्प के रूप में बताया गया था। संशोधित संरचना बाद में ढह गई। जिम्मेदारों ने यह जांच किए बिना इस बदलाव को मंजूरी दे दी कि क्या यह संविदात्मक रूप से वैध था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।