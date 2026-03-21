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पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत, अमेरिका के आरोपों पर लगा रोने; भारत का लेने लगा नाम

Mar 21, 2026 05:18 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
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पाकिस्तान हर सिचुएशन में भारत विरोध का रास्ता ढूंढ ही लेता है। अब ताजा मामला अमेरिका के आरोपों पर है। असल में अमेरिकी सांसद तुलसी गाबार्ड ने पाकिस्तानी परमाणु हथियारों को अमेरिका के लिए खतरा बताया है।

पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत, अमेरिका के आरोपों पर लगा रोने; भारत का लेने लगा नाम

पाकिस्तान हर सिचुएशन में भारत विरोध का रास्ता ढूंढ ही लेता है। अब ताजा मामला अमेरिका के आरोपों पर है। असल में अमेरिकी सांसद तुलसी गाबार्ड ने पाकिस्तानी परमाणु हथियारों को अमेरिका के लिए खतरा बताया है। अब पाकिस्तान ने इसको लेकर भारत का नाम लिया है। इस्लामाबाद ने जोर दिया कि उसका परमाणु कार्यक्रम अपने पड़ोसी और परमाणु-संपन्न भारत पर केंद्रित है। इसके अलावा उसने दिल्ली पहुंचे इजरायली दूत की बातों का भी खंडन किया है। इजरायली दूत ने पाकिस्तान को एक ‘रोग देश’ बताया था।

भारत को लेकर क्या कहा
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ताहिर हुसैन अंदराबी ने अपने देश का बचाव किया। उन्होंने अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ गाबार्ड के बयान पर विरोध जताया। उन्होंने कहाकि पाकिस्तान के परमाणु हथियार पूरी तरह से रक्षात्मक हैं। इनका उद्देश्य देश की संप्रभुता की रक्षा करना और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करना है। ताहिर हुसैन ने आगे कहाकि पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम भारत से खतरों से निपटने के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहाकि भारतीय मिसाइलों का लक्ष्य 12,000 किलोमीटर से अधिक है, जो पड़ोसी देशों के साथ-साथ अन्य के लिए भी चिंता की बात है।

गाबार्ड ने क्या कहा था
इससे पहले अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के लिए एक बड़ा संभावित खतरा बताया था। सीनेट में खुफिया समिति के समक्ष 2026 वार्षिक खतरा मूल्यांकन (एनुअल थ्रेट असेसमेंट) रिपोर्ट पेश करते हुए, गबार्ड ने रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ पाकिस्तान को भी उन देशों के रूप में शामिल किया, जो तेजी से परिष्कृत मिसाइल प्रणाली विकसित कर रहे हैं और अमेरिका के लिए संभावित बड़े खतरे हो सकते हैं। उन्होंने कहाकि रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान परमाणु और पारंपरिक पेलोड के साथ कई नवीन, उन्नत या पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों पर शोध और विकास कर रहे हैं। इन मिसाइलों की पहुंच हमारे अपने देश तक हो सकती है।

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34 पेज की रिपोर्ट
गाबार्ड ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल विकास में संभावित रूप से आईसीबीएम (इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल) शामिल हो सकते हैं जो हमारी मातृभूमि पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने 34 पृष्ठों की रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान उन्नत मिसाइल तकनीक पर काम कर रहा है, जिससे दक्षिण एशिया से परे क्षेत्रों को निशाना बनाने की उसकी क्षमता का विस्तार हो रहा है। मूल्यांकन में चेतावनी दी गयी है कि यदि वर्तमान रुझान जारी रहे, तो पाकिस्तान अंततः अमेरिका तक पहुँचने में सक्षम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर सकता है।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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