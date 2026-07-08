Explainer: PoK में भारत से गुहार, खैबर में सेना पर प्रहार... टुकड़े-टुकड़े होने की कगार पर पाकिस्तान?
पाकिस्तान इस वक्त आंतरिक विद्रोह का शिकार है। PoK में जन-आक्रोश, बलूचिस्तान में BLA के हमले और TTP के आतंक से पाकिस्तानी सेना बेबस है। पढ़ें CRSS 2026 रिपोर्ट की चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी।
पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर वैश्विक मंचों पर खुद को एक 'पॉवर ब्रोकर' और देश को निवेश के लिए सुरक्षित बताने में लगे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जुलाई 2026 तक आते-आते पाकिस्तान कई मोर्चों पर एक साथ सुलग रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में बड़े पैमाने पर जन-विद्रोह भड़क उठा है, बलूचिस्तान में विद्रोह अपने चरम पर है और खैबर पख्तूनख्वा (KP) में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के हमलों ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
पीओके में बगावत और खूनी संघर्ष
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महंगाई, खाने का संकट और बुनियादी अधिकारों के हनन को लेकर अवाम का गुस्सा अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) के नेतृत्व में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों ने स्थानीय सरकार की नींव हिला दी है। 8-9 जून 2026 को पुंछ जिले के रावलकोट और मुजफ्फराबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भीषण झड़पों में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तानी प्रशासन ने नागरिक अधिकार समूहों पर आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगा दिया है और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती कर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। हालात इतने खराब हैं कि कई जगह स्थानीय प्रदर्शनकारी खुलेआम भारत से हस्तक्षेप और मदद की गुहार लगाते देखे गए हैं।
बलूचिस्तान: इतिहास का सबसे घातक दौर
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और विद्रोहियों के बीच का संघर्ष अब सीधे युद्ध का रूप ले चुका है। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के हमले पहले से कहीं अधिक सटीक और बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। इस साल की शुरुआत में BLA ने बलूचिस्तान के मस्तुंग, ग्वादर, क्वेटा और नुश्की सहित 12 स्थानों पर एक साथ समन्वित हमले किए। इनमें सुरक्षाबलों, थानों और जेलों को निशाना बनाया गया, जिसमें 70 से अधिक लोगों की मौत हुई और मस्तुंग जेल से 30 से अधिक कैदियों को छुड़ा लिया गया। ताजा घटनाक्रम में, 3-4 जुलाई 2026 को BLA की 'मजीद ब्रिगेड' ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम ग्वादर जिले के जिवानी में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के कैंप पर एक बड़ा फिदायीन हमला किया। इस हमले में BLA ने 30 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है।
TTP का आतंक: CRSS 2026 की चौंकाने वाली रिपोर्ट
आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के लिए अब अपने ही पाले हुए आतंकी भस्मासुर साबित हो रहे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज (CRSS) द्वारा जारी 2026 की दूसरी तिमाही (Q2 2026) की हालिया रिपोर्ट आंतरिक सुरक्षा के ढहते ढांचे की भयावह तस्वीर पेश करती है।
|क्षेत्र
|कुल मौतों में हिस्सेदारी
|मुख्य तथ्य
|खैबर पख्तूनख्वा (KP)
|61% (475 मौतें)
|यहाँ मौतों के आंकड़े में सीधे 53% का भारी उछाल दर्ज किया गया है।
|बलूचिस्तान
|34% (265 मौतें)
|BLA और अन्य विद्रोही समूहों के कारण यह दूसरा सबसे अशांत और घातक क्षेत्र बना हुआ है।
- अप्रैल से जून 2026 के बीच पाकिस्तान में कुल 774 मौतें हुईं और 336 लोग घायल हुए।
- इस दौरान हुए 65.2% हिंसक हमलों और 83.7% मौतों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से BLA और TTP ने ली है।
- 2026 में पहली बार TTP और बलूच अलगाववादियों द्वारा पाकिस्तानी सुरक्षाबलों पर ड्रोन हमलों और विस्फोटकों से लदे वाहनों का भारी इस्तेमाल दर्ज किया गया है, जिसने सेना की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं।
क्या नियंत्रण खो रही है सेना?
एक ओर जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्थिरता का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है; दूसरी ओर, CRSS और अन्य सुरक्षा रिपोर्ट्स साफ इशारा कर रही हैं कि सेना के पास इन सुलगते मोर्चों को शांत करने का कोई ठोस रोडमैप नहीं है। दोतरफा युद्ध (पश्चिमी सीमा पर TTP और दक्षिण-पश्चिम में बलूच विद्रोही) और PoK के अभूतपूर्व आंतरिक असंतोष ने पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व को अब तक के सबसे गहरे संकट में धकेल दिया है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।