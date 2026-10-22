इमरान खान की 3 बहनों की हिरासत पर कोर्ट सख्त, अधिकारियों को किया तलब; पाकिस्तान में बढ़ी हलचल
लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तीन बहनों को जेल में रखने के मामले में दो सरकारी अधिकारियों को तलब किया। अदालत ने 28 अक्टूबर को उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है।
लाहौर हाई कोर्ट ने गुरुवार को जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीन बहनों को लंबे समय से हिरासत में रखे जाने के मामले में दो महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों को तलब कर लिया है। अदालत ने इन अधिकारियों को 28 अक्टूबर को पेश होने और अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
दरअसल, यह मामला अलीमा खान, नूरीन नियाजी और उज्मा खान की हिरासत से जुड़ा है। तीनों बहनों को सितंबर महीने से लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद रखा गया है। उन्हें ‘पंजाब सार्वजनिक व्यवस्था अध्यादेश, 1960’ के तहत हिरासत में लिया गया था। यह कानून अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एहतियाती तौर पर किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
बता दें कि याचिका अलीमा खान के बेटे शहरेज खान ने दायर की है। याचिका में तीनों बहनों की लगातार हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील राणा मुदस्सर उमर ने अदालत में कहा कि 20 अक्टूबर को 30 दिन की हिरासत अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद तीनों बहनों को जेल में रखा जा रहा है, जो गैरकानूनी है। वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि जेल अधीक्षक को आदेश दिया जाए कि वह तीनों बहनों को अदालत में पेश करें और उन्हें रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद आगे हिरासत में रखना कानून के खिलाफ है।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अबहर गुल खान ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब के गृह सचिव और कोट लखपत जेल के अधीक्षक को अगली सुनवाई पर पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने दोनों अधिकारियों से 28 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है।
गौरतलब है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) अपने नेता की रिहाई के लिए प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान इन तीनों बहनों को हिरासत में लिया गया था। इमरान खान 2023 से जेल में हैं। उन पर 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं, जिनमें भ्रष्टाचार और हिंसा भड़काने के आरोप शामिल हैं। वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।
पीटीआई ने बार-बार उनकी रिहाई की मांग की है और मामलों को राजनीतिक बताती रही है। सरकार का कहना है कि कार्रवाई कानून के मुताबिक हो रही है। इस बीच पार्टी के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल और गवर्नर रूल लगाया गया है। प्रांत की पीटीआई सरकार को निलंबित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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