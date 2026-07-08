रोटी के बाद अब कफन पर संकट! पाकिस्तान में 'मरना' भी हुआ मुहाल, पुरानी कब्रें हटाने की नौबत
पाकिस्तान में बेतहाशा महंगाई के चलते अब कफन-दफन भी महंगा हो गया है। रावलपिंडी में अंतिम संस्कार के लिए गरीब परिवार कर्ज लेने को मजबूर हैं। जानिए कफन से लेकर कब्र तक के हैरान करने वाले दाम।
पाकिस्तान में आसमान छूती महंगाई ने आम अवाम की कमर तोड़ दी है। हालत यह हो गई है कि वहां अब सिर्फ जिंदगी गुजारना ही नहीं, बल्कि 'मरना' भी खर्चीला हो गया है। आर्थिक तंगी का आलम यह है कि रावलपिंडी जैसे शहरों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। भले ही सरकारी आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार का दावा कर रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर है। बमुश्किल से रोटी का जुगाड़ करने वाली गरीब आवाम अब अपनों की अंतिम विदाई का भी बोझ नहीं उठा पा रही है।
अंतिम संस्कार भी बना बड़ा वित्तीय संकट
'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की एक रिपोर्ट के हवाले से सामने आया है कि रावलपिंडी में कम आय वाले परिवारों के लिए कफन-दफन अब एक बड़ा आर्थिक संकट बन गया है। पहले पड़ोसी और स्थानीय लोग मदद के तौर पर मुफ्त में कब्र खोद दिया करते थे, लेकिन अब यह प्रथा लगभग खत्म हो गई है। जिन सेवाओं को पहले दान या मदद के तौर पर देखा जाता था, अब उनके लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसके अलावा, शहर के कब्रिस्तानों में जगह तेजी से खत्म हो रही है और कई जगह तो 'कब्र के लिए जगह नहीं है' के बोर्ड तक लगा दिए गए हैं। जगह की इतनी किल्लत है कि पुरानी कब्रों को हटाकर उनका दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है।
कफन से लेकर कब्र तक के रेट (पाकिस्तानी रुपये में):
महंगाई ने अंतिम संस्कार से जुड़ी हर चीज के दाम बढ़ा दिए हैं। एक झटके में होने वाले इन खर्चों ने आम परिवारों को कर्ज के जाल में धकेल दिया है:
- कफन का खर्च: 3,000 से 4,000 रुपये
- अन्य सामग्री (गुलाब जल, कपूर, अगरबत्ती, फूल): 2,000 से 2,500 रुपये
- कब्र की जगह, खुदाई और ईंटों से तैयारी: 40,000 से 45,000 रुपये
- शव को नहलाने की मजदूरी: 1,000 से 1,500 रुपये
- ईंट और सीमेंट की पक्की कब्र: लगभग 15,000 रुपये
- हल्की क्वालिटी के मार्बल वाली कब्र: 25,000 रुपये
- अच्छी क्वालिटी के मार्बल स्ट्रक्चर: 30,000 रुपये के पार
आंकड़ों में घटी महंगाई, लेकिन हकीकत कुछ और
साल 2023 के आर्थिक संकट के दौरान पाकिस्तान में महंगाई दर 40 प्रतिशत के करीब पहुंच गई थी। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो (PBS) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में उपभोक्ता महंगाई दर 11.1% रही (शहरी क्षेत्रों में 11.2% और ग्रामीण में 10.9%)। यह दर पहले के मुकाबले कम जरूर लग सकती है, लेकिन भोजन, ट्रांसपोर्ट, बिजली, ईंधन और घर के खर्च लगातार इतने बढ़ चुके हैं कि कफन-दफन का खर्च भी इसी बेतहाशा महंगाई की चपेट में आ गया है।
बजट में राहत नहीं, रक्षा खर्च और IMF का दबाव
पाकिस्तान सरकार के पास भी आम लोगों को राहत देने के लिए कोई खास गुंजाइश नहीं बची है। 2026-27 के बजट में कुल खर्च 18.77 ट्रिलियन रुपये रखा गया है। इसमें रक्षा बजट 18% बढ़ाकर 3 ट्रिलियन रुपये कर दिया गया है, जबकि विकास कार्यों के लिए केवल 1 ट्रिलियन रुपये रखे गए हैं। आईएमएफ (IMF) के 7 अरब डॉलर के कार्यक्रम के तहत सरकार को सख्त आर्थिक नियम मानने पड़ रहे हैं, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की भारी कमी है।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ 3.7% रही है, जो पिछले चार सालों में सबसे ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 1,901 डॉलर हो गई है। लेकिन रावलपिंडी में अंतिम संस्कार के लिए कर्ज लेने वाले लोगों की कहानी यह साफ बताती है कि इन कागजी मैक्रोइकोनॉमिक सुधारों का फायदा आम आदमी की जेब और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी तक बिल्कुल नहीं पहुंचा है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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