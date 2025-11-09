Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan commits to dialogue despite Afghan talks ending
मजबूरी या जरूरत...तालिबान से बातचीत को लेकर बैकफुट पर आया पाकिस्तान; क्या बोला

मजबूरी या जरूरत...तालिबान से बातचीत को लेकर बैकफुट पर आया पाकिस्तान; क्या बोला

संक्षेप: अफगानिस्तान से बातचीत को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर बैकफुट पर आता नजर आ रहा है।पाकिस्तान ने रविवार को कहा कि वह अफगान तालिबान के साथ मतभेदों को सुलझाने के वास्ते बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है।

Sun, 9 Nov 2025 08:55 PMDeepak भाषा, इस्लामाबाद
share Share
Follow Us on

अफगानिस्तान से बातचीत को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर बैकफुट पर आता नजर आ रहा है।पाकिस्तान ने रविवार को कहा कि वह अफगान तालिबान के साथ मतभेदों को सुलझाने के वास्ते बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उसने मांग की कि काबुल को आतंकवादियों द्वारा उसकी जमीन के इस्तेमाल से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। वहीं, उसने अकड़ भी दिखाई है और कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान में शासन में आने के बाद वहां से होने वाले आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने छह नवंबर को इस्तांबुल में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बारे में मीडिया के सवालों पर एक बयान जारी किया। तुर्किये और कतर ने वार्ता में मध्यस्थता की। शीर्ष अधिकारियों ने शनिवार को कहा था कि शांति वार्ता सीमा पार आतंकवाद के जटिल मुद्दों से निपटने के लिए किसी समझौते के बिना समाप्त हो गई।

हमने बरता संयम
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान बातचीत के जरिए द्विपक्षीय मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, पाकिस्तान की मुख्य चिंता अफगानिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद को समाप्त करने की है।

बयान में प्रवक्ता ने कहा कि पिछले चार वर्षों में, जब से अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया है, अफगान धरती से होने वाले आतंकवादी हमलों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसमें कहा गया है कि इन वर्षों के दौरान, सैनिकों और नागरिकों के जान गंवाने के बावजूद, पाकिस्तान ने अधिकतम संयम बरता और जवाबी कार्रवाई नहीं की।

Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
Taliban Afghanistan Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।