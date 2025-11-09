मजबूरी या जरूरत...तालिबान से बातचीत को लेकर बैकफुट पर आया पाकिस्तान; क्या बोला
संक्षेप: अफगानिस्तान से बातचीत को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर बैकफुट पर आता नजर आ रहा है।पाकिस्तान ने रविवार को कहा कि वह अफगान तालिबान के साथ मतभेदों को सुलझाने के वास्ते बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है।
अफगानिस्तान से बातचीत को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर बैकफुट पर आता नजर आ रहा है।पाकिस्तान ने रविवार को कहा कि वह अफगान तालिबान के साथ मतभेदों को सुलझाने के वास्ते बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उसने मांग की कि काबुल को आतंकवादियों द्वारा उसकी जमीन के इस्तेमाल से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। वहीं, उसने अकड़ भी दिखाई है और कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान में शासन में आने के बाद वहां से होने वाले आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है।
विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने छह नवंबर को इस्तांबुल में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बारे में मीडिया के सवालों पर एक बयान जारी किया। तुर्किये और कतर ने वार्ता में मध्यस्थता की। शीर्ष अधिकारियों ने शनिवार को कहा था कि शांति वार्ता सीमा पार आतंकवाद के जटिल मुद्दों से निपटने के लिए किसी समझौते के बिना समाप्त हो गई।
हमने बरता संयम
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान बातचीत के जरिए द्विपक्षीय मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, पाकिस्तान की मुख्य चिंता अफगानिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद को समाप्त करने की है।
बयान में प्रवक्ता ने कहा कि पिछले चार वर्षों में, जब से अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया है, अफगान धरती से होने वाले आतंकवादी हमलों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसमें कहा गया है कि इन वर्षों के दौरान, सैनिकों और नागरिकों के जान गंवाने के बावजूद, पाकिस्तान ने अधिकतम संयम बरता और जवाबी कार्रवाई नहीं की।
लेखक के बारे मेंDeepak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।