3 ऑपरेशन...8 आतंकी और 490 किलो विस्फोटक; बलूचिस्तान को लेकर मुनीर सेना का बड़ा दावा
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तनाव जारी है। इस बीच मुनीर की सेना ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। खबर है कि सुरक्षा बलों ने 17 अक्टूबर को तीन जिलों में अलग-अलग खुफिया ऑपरेशन चलाए। इस ऑपरेशन में आठ आतंकवादी मारे गए और खुजदार से 490 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुए।
बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों ने एक ही दिन में तीन जिलों में बड़े खुफिया ऑपरेशन किए। इन कार्रवाइयों में कुल आठ आतंकवादी मारे गए और खुजदार जिले से 490 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए गए। इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के अनुसार, ये ऑपरेशन 17 अक्टूबर को क्वेटा, नुश्की और खुजदार में किए गए। सेना का कहना है कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की सड़क नाकाबंदी की कोशिश को नाकाम किया, ठिकानों पर छापे मारे और भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए। ISPR ने बताया कि इलाकों में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और 'अज्म-ए-इस्तेहकाम' योजना के तहत काउंटर-टेररिज्म कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
क्वेटा के पंजपाई में पांच आतंकवादी ढेर
ISPR के अनुसार, क्वेटा जिले के पंजपाई इलाके में सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि आतंकवादी स्थानीय ट्रैफिक रोकने के लिए सड़क पर नाकाबंदी करने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ के दौरान पांच आतंकवादी मारे गए। सेना का कहना है कि आतंकवादी स्थानीय लोगों को परेशान कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे।
नुश्की में दो आतंकवादी मारे गए
पाकिस्तानी सेना के अनुसार, नुश्की जिले में एक अलग ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने पर छापा मारा। जैसे ही सुरक्षा बल पहुंचे, आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए। छापे के दौरान हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए हैं।
खुजदार में एक आतंकवादी मारा, 490 किलो विस्फोटक जब्त
खुजदार जिले में सुरक्षा बलों को खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली थी। इस जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया। ऑपरेशन में एक आतंकवादी मारा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस ठिकाने से 490 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए गए। सेना का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने से एक बड़े हमले की योजना नाकाम हुई है।
सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी
ISPR ने बताया कि तीनों जिलों में ऑपरेशन के बाद सैनिटाइजेशन (सफाई) अभियान जारी है। इसका मकसद इलाकों में छिपे बाकी आतंकवादियों को ढूंढकर खत्म करना है। सुरक्षा बल इन इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि कोई आतंकवादी बचकर न निकल सके।
सेना के बयान में आगे बताया गया कि सुरक्षा बल और कानून प्रवर्तन एजेंसियां नेशनल एक्शन प्लान पर फेडरल एपेक्स कमेटी द्वारा मंजूर 'अज्मम-ए-इस्तेहकाम' के विजन के तहत काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रखेंगी। इन ऑपरेशनों का मकसद देश में बाहर से प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करना है। ISPR का कहना है कि बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति बेहतर करने के लिए ऐसे ऑपरेशन लगातार किए जा रहे हैं और भविष्य में भी जारी रहेंगे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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